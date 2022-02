Sanremo 2022 scaletta 4 febbraio: la serata delle Cover, arriva Lino Guanciale

Condividi su

Vi proponiamo la scaletta della quarta serata di Sanremo 2022 in onda venerdì 4 febbraio su Rai 1. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer Amadeus questa sera è affiancato da Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction di successo Blanca.

Sanremo 2022, scaletta quarta serata del 4 febbraio, le cover

La quarta serata di Sanremo 2022, in onda il 4 febbraio, è dedicata alle cover. I 25 Big in gara infatti reinterpretano, in chiave originale, brani del passato appartenenti agli Anni 60, 70, 80 e 90. Alcuni si esibiscono da soli, molti altri con degli ospiti.

Ecco l‘ordine di uscita dei cantanti nella quarta serata del Festival Di Sanremo 2022:

Noemi – (You make me fell like) A Natural woman Giovanni Truppi- Nella mia ora di libertà con Capossela e Mauro Pagani Yuman- My Way con la pianista Rita Marcotulli Le Vibrazioni-Live and Let Die con la band inglese Sophie and The Giants Sangiovanni- A Muso Duro con Fiorella Mannoia Emma- Baby one more time con Francesca Michielin Gianni Morandi- medley coinvolgente con Mousse T Elisa–What a feeling Achille Lauro- Sei Bellissima con Loredana Bertè Matteo Romano- Your song con Malika Ayane Irama- La mia storia tra le dita con Gianluca Grignani Ditonellapiaga e Donatella Rettore- Nessuno mi può giudicare Iva Zanicchi- Canzone Ana Mena– medley Il mondo, Figli delle stelle e Se mi lasci non vale con Rocco Hunt La Rappresentante di Lista- Be my baby con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra Massimo Ranieri- Anna verrà con Nek Michele Bravi– Io vorrei, non vorrei ma se vuoi Mahmood &Blanco– Il cielo in una stanza Rkomi- medley di Vasco Rossi con i Calibro 35 Aka 7even- Cambiare con Arisa Hishsob e Hu– Mi sono innamorato di te con Mr Rain Dargen D’Amico- La Bambola Giusy Ferreri- Io vivrò senza te con Andy dei Bluvertigo Fabrizio Moro- Uomini soli Tananai- A far l’amore comincia tu con Rosa Chemical

Come si evince della scaletta i Big in gara rendono omaggio ad alcuni colleghi scomparsi come Pierangelo Bertoli, Milva, Fabrizio de André, Alex Baroni, Raffaella Carrà.

Gli ospiti della quarta serata

Data la presenza di un cospicuo numero di artisti che si esibiscono nella serata delle cover con i 25 Big in gara, Amadeus accoglie sul palco dell’Ariston un solo super ospite.

Arriva infatti l’attore Lino Guanciale per presentare al pubblico i suoi prossimi progetti in Rai. Si tratta delle fiction Noi, ispirata alla serie evento americana This is Us, e Sopravvissuti, una co-produzione tra Rai, France Télévisions e ZDF.

Orietta Berti e Fabio Rovazzi accolgono invece sulla Nave da Crociera i Pinguini Tattici Nucleari.

Il metodo di votazione

Nella quarta serata del Festival di Sanremo il voto non è solo espresso dal Pubblico attraverso il televoto. Ma anche della Sala Stampa (suddivisa in Carta stampata e Tv, Web e Radio), e dalla Giuria Demoscopica, formata da 1000 componenti. Grazie all’introduzione del nuovo regolamento scompare infatti il voto dell’orchestra nella serata delle cover.

Le loro preferenze, sommate ai voti precedenti, determina la seconda classifica generale provvisoria.