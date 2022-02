Il Re: Luca Zingaretti nella serie crime di Sky diventa un direttore spietato

Condividi su

E’ in procinto di uscita l’attesa serie tv Sky de Il Re il cui protagonista è Luca Zingaretti in un ruolo inedito: abbandonato momentaneamente il commissario Montalbano integerrimo e ligio al dovere e alla legge, apparirà presto sugli schermi impersonando lo spietato direttore di un carcere di frontiera, il San Michele. Il personaggio interpretato da Zingaretti gestisce la struttura detentiva con metodi alquanto discutibili al limite della legalità.

L’opera televisiva è targata Sky Original, il colosso statunitense che ha presentato negli scorsi giorni “urbi et orbi” il primo trailer ufficiale de Il Re. Si tratta del primo “prison” crime nostrano, ambientato eccezionalmente in un carcere italiano. La serie diretta da Giuseppe Gagliardi, (1992, 1993, 1994 di Sky, Non Uccidere), articolata in 8 episodi, debutterà sul piccolo schermo il 18 marzo su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

La trama della serie crime

Ne Il Re Zingaretti si cala nel ruolo di Bruno Testori un ambiguo direttore di un carcere di frontiera – il San Michele – che dirige con assoluta arbitrarietà, da dittatore intransigente. Nella struttura di pena fa valere esclusivamente la sua idea di legge che travalica quella dei Tribunali e del codice penale. Infatti decide di volta quale detenuto redimere e chi condannare in base al suo metro distorto di giudizio morale: clemente con i redenti e spietato con gli irriducibili al crimine. Applica così le punizioni di sua dubbia concezione.

La trama svela un retroscena choc al pubblico: il direttore Bruno Testori del carcere di San Michele è stato anch’egli invischiato in una vita fuori dalle regole e dai canoni illeciti. La sua anima controversa e oscura, unito al suo pregresso esistenziale, lo portano ad eserciate uno strapotere, arrivando ad imporre i suoi diktat ai detenuti ribelli con estrema violenza.

Ma al contempo diventa tenero con chi si attiene alle regole del carcere. La supremazia di Testori oscilla dinanzi allo scoppiare di un’accesa rivolta che farà vacillare il suo ruolo di uomo “di ferro”, rischiando di veder crollato il regno dell’indiscusso Re..

Il cast tutto italiano de Il Re

Accanto a Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, nella serie de Il Re recita Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il padre d’Italia) che interpreta il ruolo di un’agente della polizia carceraria del San Michele. Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è figlio unico), ricopre il ruolo del pubblico ministero che indaga su Testori. Il direttore è al centro di sospetti per il suo modus operandi al di fuori della legge e per connivenze ambigue. Nel crime Sky presta il suo volto anche Barbora Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), che si calerà nel ruolo dell’ex moglie del direttore del carcere interpretato da Zingaretti. Giorgio Colangeli (Il divo, Speravo de morì prima, Un posto sicuro) è nel ruolo di Iaccarino, comandante della prigione e intimo amico di Bruno Testori.

Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco presentano la serie inedita de Il Re. La sceneggiatura è curata congiuntamente da Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino.

La serie crime Sky sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il colosso tv è presente. Il distributore internazionale del prodotto è la società britannica Fremantle. Vi presentiamo il teaser trailer della nuova serie tv di Sky in cui è protagonista Luca Zingaretti.