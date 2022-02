Bridgerton 2, la seconda stagione: quando esce e anticipazioni

Condividi su

Bridgestone 2: la seconda stagione della popolare serie TV targata Netflix prenderà il via del 25 marzo tra intrighi e colpi di scena. Ad annunciarlo il nuovo trailer ufficiale che è stato pubblicato negli ultimi giorni. Lady Whistledown è tornata con il suo gossip sulla società inglese dell’era della reggenza.

Bridgerton 2: le anticipazioni della seconda stagione

Occhi puntati quindi per la seconda stagione sulla popolare serie Netflix firmata da Shonda Rhimes. Nei giorni scorsi sull’account ufficiale di Bridgerton sulla piattaforma di condivisione di immagini Instagram è stato rilasciato il primo trailer ufficiale della seconda stagione.

Il trailer della serie TV ha mandato letteralmente in crisi il popolo del web, dimostrando ancora una volta quanto seguito abbia in Italia la serie tv. A commento delle immagini pubblicate su Instagram si legge: “La penna di Lady Wisdom non conosce lealtà si consiglia di custodire il proprio segreto con la propria vita“.

Tornano i volti noti della serie come Daphne, Anthony e Colin. Ma anche la stessa Lady Whistledown.

Bridgerton 2: la trama

In Bridgerton 2 sì approfondisce maggiormente la storia della famiglia Sharma che sarà una dei protagonisti seconda stagione. Il grande assente sarà invece Rege-Jean Page. Ma anche senza il duca di Hastings ci saranno comunque molti colpi di scena che ravviveranno non poco la narrazione.

Lady Whistledown alias Nicola Coughlan ha già preannunciato che la seconda stagione sarà molto più piccante della prima. E sembra che la chimica tra i protagonisti di questa nuova stagione sia decisamente più importante.

Stando agli spoiler che si leggono in rete, la stagione di Bridgerton rappresenta un sequel delle vicende del fratello di Dapne, ovvero lord Anthony Bridgerton. Quest’ultimo ha infatti il desiderio di mantenere alto e prestigioso nome della famiglia.

Per far ciò ed in seguito alle pressioni che il suo ruolo sociale gli impone, inizia la ricerca di una consorte. Nel farlo si imbatte nella debuttante della famiglia Sharma, ma poi rimane coinvolto in un triangolo amoroso con la sorella maggiore Kate.

Un nuovo amore per Benedict?

Tra le tante novità della seconda stagione di Bridgerton c’è anche quella di un nuovo amore per Benedict. Gli spoiler annunciano infatti che l’altro fratello di Anthony e Daphne avrà una nuova liason amorosa nella prossima stagione.

Il tutto si è appreso grazie ad un frame brevissimo, meno di un secondo, del teaser pubblicato nel giorno di San Valentino sull’account ufficiale Instagram della serie tv targata Netflix. Nelle immagini Benedict avrà una nuova relazione dopo Genevieve.

La storia d’amore segreta tra il rampollo e la stilista della nobiltà inglese è emersa nel corso della prima stagione. La nuova amante di Benedict potrebbe essere Siena, l’ex di suo fratello Anthony.