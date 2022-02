Love is in the air anticipazioni puntate 14-18 febbraio 2022

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 14-18 febbraio 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 14-18 febbraio 2022

Aydan, grazie a una soffiata di Pina, propone a Kemal di finanziare il progetto del porto turistico insieme alla Signora Deniz, in modo che i due possano collaborare sul lavoro e trovare un’intesa. Ma alla cena di famiglia si presenta anche la signora Deniz, che alla notizia del riavvicinamento di Eda e Serkan, svela pubblicamente il segreto della partecipazione di Kemal al progetto, mandando Serkan su tutte le furie.

Trama episodio 15 febbraio

Serkan ha deciso di chiedere a Eda di sposarlo e confida a Melo le sue intenzioni, pregandola di mantenere il segreto.

Love is in the air 16 febbraio

Serkan vuole evitare che si sappia in giro della sua intenzione di sposare Eda, ma come spesso accade, la voce inizia a spargersi. Per evitare che proprio Eda venga a saperlo, Serkan è costretto a ricorrere ad ogni espediente.

Trama episodio 17 febbraio

Serkan, tra mille difficoltà, riesce a tenere fino all’ultimo Eda all’oscuro delle sua intenzione di chiederle di sposarlo. Ma Eda sarà più che felice di accettare la sua proposta di matrimonio.

Love is in the air trama episodio 11 febbraio

Finalmente, Eda e Serkan si sposano, circondati da amici e familiari, a cui si aggiunge anche, momentaneamente, la signora Deniz, che porta in dono una raccolta di biglietti da visita di avvocati divorzisti. La festa è anche un’occasione per Kemal di avvicinarsi a Serkan: padre e figlio decidono di darsi una possibilità, provare a conoscersi e vedere come evolvono le cose.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Love is in the air e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Roisin Nicosia : Eda Yıldız

: Eda Yıldız Gabriele Vender : Serkan Bolat

: Serkan Bolat Martina Felli : Selin Atakan

: Selin Atakan Paola Majano : Aydan Bolat

: Aydan Bolat Francesca Fiorentini : Ayfer Yıldız

: Ayfer Yıldız Stefano Crescentini : Engin Sezgin

: Engin Sezgin Giorgia Brunori : Pırıl Baytekin Sezgin

: Pırıl Baytekin Sezgin Lavinia Paladino : Melek “Melo” Yücel

: Melek “Melo” Yücel Sara Ferranti : Ceren Başar

: Ceren Başar Giulia Tarquini : Figen “Fifi” Yıldırım

: Figen “Fifi” Yıldırım Gianluca Cortesi : Seyfi Cicek

: Seyfi Cicek Gianluca Crisafi : Erdem Şangay

: Erdem Şangay Laura Amadei : Leyla Haktan

: Leyla Haktan Marco Baroni : Ferit Şimşek

: Ferit Şimşek Dario Oppido : Alptekin Bolat

: Alptekin Bolat Stefano Valli : Kemal Özcan

: Kemal Özcan Alessandra Cannavale : Kiraz Yıldız Bolat

: Kiraz Yıldız Bolat Alberto Pilara : Can Sezgin

: Can Sezgin Elisa Carucci : Deniz

: Deniz Alessandro Valeri : Burak

: Burak Francesco Valeri : Kerem

: Kerem Sara Labidi : Pina Bolat

: Pina Bolat Guido Di Naccio : Deniz Saraçhan

: Deniz Saraçhan Edoardo Siravo : Alexander Zucco

: Alexander Zucco Graziella Polesinanti : Semiha Yıldırım

: Semiha Yıldırım Daniele Valenti : Tahir

: Tahir Irene Trotta : Balca Koçak

: Balca Koçak Olivia Costantini : Suzi

: Suzi Emiliano Ragno : Melih

: Melih Raffaele Carpentieri : Efe Akman

: Efe Akman Andrea Carpiceci: Kaan Karadağ