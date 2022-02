Frieden Il prezzo della pace serie tv Rai 3 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 3 propone oggi la serie tv dal titolo Frieden Il prezzo della pace. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere storiche.

La produzione è della Svizzera, l’anno di realizzazione è il 2020. La serie si compone in tutto di due prime serate. Nella scansione originale gli episodi complessivi sono sei, raggruppati dalla terza rete in due puntate.

Frieden Il prezzo della pace – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Mike Schaerer. Protagonisti principali sono Klara e Johann interpretati rispettivamente da Annina Walt e Max Hubacher. Nel cast anche Dimitri Stapfer nel ruolo di Egon.

Le riprese si sono svolte in Svizzera, in particolare a Zurigo e zone limitrofe.

La produzione è della Zodiac Pictures International in collaborazione con Schweizer Radio und Fernsehen e ARTE.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il titolo Labyrinth of Peace.

Frieden Il prezzo della pace – trama della serie in onda su Rai 3

La trama si svolge nell’estate del 1945. In Europa la guerra si è conclusa. In Svizzera invece la vicenda punta soprattutto sulla famiglia Tobler titolare di una fabbrica di tessuti. La famiglia si trova in una situazione complessa soprattutto dal punto di vista economico. La giovane Klara ha appena contratto matrimonio con Johann e si sta impegnando per assistere i profughi che man mano arrivano dal campo di concentramento di Buchenwald.

Nel frattempo Egon, il fratello di Johann, sta indagando su un funzionario di polizia, che fa parte dell’ufficio federale,per alcuni crimini di guerra. Da queste indagini verranno fuori gravi legami con il partito nazista e Hitler.

Ultima puntata

Nella seconda ed ultima puntata Il progetto di Johann per salvare l’azienda di famiglia, punta soprattutto sulle fibre sintetiche e sta per fare un passo in avanti. Klara però non riesce a comprendere le motivazioni di Johann e i due finiscono per litigare furiosamente.

Intanto Egon sta finalmente per arrestare Il funzionario dell’ufficio federale. Poi Johann si trova di fronte ad un dilemma: deve scegliere se collaborare con le autorità perdendo così la sua azienda- Meentre, se invece non lo fa, perderà Klara ed Egon.

La serie vuole dimostrare come in un paese neutrale, qual era la Svizzera, il secondo conflitto mondiale ha avuto lo stesso gravi conseguenze.

Frieden Il prezzo della pace – il cast completo

Di seguito il cast della serie Frieden Il prezzo della pace e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Annina Walt : Klara

: Klara Max Hubacher : Johann

: Johann Dimitri Stapfer : Egon

: Egon Therese Affolter : Elsie

: Elsie Sylvia Rohrer : Lisbet-Marie

: Lisbet-Marie Urs Bosshardt : Alfred

: Alfred Stefan Kurt : Carl Frei

: Carl Frei Jan Hrynkiewicz : Herschel

: Herschel Miron Sharshunov : Jenkele

: Jenkele Gustav Strunz : Lev

: Lev Adrian Grünewald : Samuel

: Samuel Oscar Bingisser : Herr Obrecht

: Herr Obrecht Sarah Sophia Meyer : Rosa Hodler

: Rosa Hodler Martin Hug: Karl Walser