Belve 2, Francesca Fagnani torna con le sue interviste: quando, dove e ospiti

Belve 2: la seconda stagione del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna su Rai 2 da venerdì 18 febbraio alle 23. Ospiti del talk in seconda serata saranno protagoniste indomabili ed ambiziose che si racconteranno senza filtri.

Belve 2, le interviste della Fagnani tornano su Rai 2: puntate, quando, format

Saranno in tutto dieci le puntate e racconteranno personaggi femminili che si contraddistinguono per caratteri difficili, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Le protagoniste intervistate da Francesca Fagnani appartengono al mondo della cultura, dello spettacolo, della politica del costume.

Il loro racconto sarà senza filtri, mettendosi a nudo anche dinanzi alle domande chiare e spesso irriverenti della conduttrice. Francesca Fagnani conduce quindi questo percorso narrativo, con ironia, portando l’intervistato in un percorso dentro le sue scelte e i suoi dilemmi, rivelando aspetti spesso inediti.

Belve 2: gli ospiti

Il cartellone 2022 di Belve 2 si arricchisce di molti nomi di personaggi noti al grande pubblico televisivo. Le anticipazioni della prima puntata svelano che saranno protagoniste Pamela Prati e Paola Ferrari che sostituisce Elettra Lamborghini.

Negli appuntamenti successivi la conduttrice Francesca Fagnani intervisterà Paola Taverna, Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti, Serena Grandi, Roberta Bruzzone, Anna Maria Bernini, la prima medaglia d’oro del pugilato Irma Testa.

Ma non è tutto ci sarà anche un ex camorrista e molti altri nomi, tra cui una quota azzurra di uomini, Belve a sorpresa, che non si sottrarranno alle domande irriverenti e graffianti della giornalista Fagnani. Tra i primi nomi confermati: Morgan.

Anticipazioni prima puntata e location

Belve 2 è girato negli studi Dear di Roma, con una scenografia minimal, che richiama l’eleganza della pantera (simbolo anche che si ritrova nella grafica ideata e pensata per richiamare la sensualità e la forza dell’indipendenza femminile).

Nella prima puntata la showgirl Pamela Prati ritornerà su una vicenda particolarmente dolorosa che l’ha posta al centro di uno scandalo, ovvero quello denominato Mark Caltagirone. Con lei si ripercorreranno anche alcuni momenti della sua lunga carriera.

La Fagnani va dritta al punto e chiede alla Prati come sarebbe finita se il sito Dagospia non avesse rivelato tutta la verità su Mark Caltagirone. La risposta dell’ex primadonna del Bagaglino: “Non lo so, invece lei si deve domandare chissà se potevo essere ancora qui e potevo respirare”.

La giornalista incalza: “mi sta dicendo che ha rischiato la vita?”. Risposta: “Sì”.

Elettra Lamborghini, volto noto della musica e della tv, da milioni di visualizzazioni su social, avrebbe dovuto raccontarsi invece tra vita privata e professionale, parlando anche di religione. Ma all’ultimo momento, la sua intervista non andrà in onda. Al suo posto quella fatta dalla conduttrice a Paola Ferrari.

Belve è un programma ideato e scritto da Francesca Fagnani con Graziamaria Dragani, Pietro Galeotti e Antonio Pascale. Regia Flavia Unfer.