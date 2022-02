Makari 2: Il lusso della giovinezza, trama, cast, finale

Condividi su

Lunedì 21 febbraio va in onda in prima serata su Rai 1 Makari 2 dal titolo Il lusso della giovinezza. Si tratta dell’ultimo appuntamento dei tre previsti. Il tv movie è tratto dall’omonimo romanzo di Gaetano Savatteri, pubblicato nel 2020.

Il lusso della giovinezza è di genere giallo con atmosfere drammatiche e di commedia. La durata è 100 minuti. La produzione è italiana.

Makari 2, Il lusso della giovinezza: regia, protagonisti, dove è girato

Il lusso della giovinezza è diretto da Michele Soavi. I protagonisti sono Claudio Gioè che interpreta Saverio Lamanna ed Ester Pantano nel ruolo di Suleima. Antonella Attili e Filippo Luna, sono rispettivamente Marilù e il Vicequestore Randone.

Le riprese di Makari si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono girate in Sicilia, in particolare a San Vito Lo Capo, Trapani e dintorni. Tra i luoghi scelti come set sono presenti anche Favara, la spiaggia di Mondello e la Scala dei Turchi.

Le musiche di Makari 2 sono di Ralf Hildenbeutel. La sigla invee è scritta da Ignazio Boschetto, uno dei componenti de Il Volo. E’ infatti intepretata proprio dal trio formato da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Boschetto si è occupato anche degli altri brani originali.

Leonardo Marini, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi si sono occupati invece della sceneggiatura. La scenografia è di Valerio Girasole. Cristina Francioni ha invece curato i costumi.

Makari 2 è prodotto da Palomar, in collaborazione con Rai Fiction.

Makari 2, Il lusso della giovinezza: trama

Ne Il lusso della giovinezza tutti i membri della comunità de La Città del Sole sono preoccupati per Teodoro Bettini in quanto da ore non si hanno più sue notizie. Il suo corpo senza vita viene poi ritrovato alle pendici di un’altura, dalla quale sarebbe precipitato.

Appena appresa la notizia Saverio Lamanna raggiunge Suleima per consolarla in un momento così delicato. Nel frattempo la Polizia ha intenzione di archiviare immediatamente il caso come incidente escursionistico. Saverio però sospetta che Teodoro sia in realtà vittima di omicidio.

I ragazzi della comunità però non riescono a sostenere l’ipotesi di Saverio perché stentano a credere che Teodoro Bettini abbia dei nemici. Anche la stessa Suleima è convinta che si sia trattato solo un tragico evento.

Saverio, dopo la scomparsa del suo rivale in amore, spera di riuscire a recuperare il rapporto con Suleima. La situazione però non farà altro che peggiorare. Suleima si unisce al dolore dei ragazzi de La Città del Sole e Saverio si sente messo da parte.

Intanto Saverio prosegue le indagini per scoprire chi è stato ad uccidere Teodoro. Una volta chiuso il caso deve comprendere se tra lui e Suleima ci può essere ancora un futuro.

Makari 2: Il cast completo

Ecco il cast di Makari 2- Il lusso della goivinezza e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Saverio Lamanna Ester Pantano: Suleima

Suleima Domenico Centamore: Peppe Piccionello

Peppe Piccionello Antonella Attili: Marilù

Marilù Filippo Luna: Vicequestore Randone

Vicequestore Randone Tuccio Musumeci: padre di Saverio

padre di Saverio Andrea Bosca: Teodoro Bettini

Teodoro Bettini Maurizio Bologna : Accursio Miragno

: Accursio Miragno Ennio Coltorti: Demetrio Aliù

Demetrio Aliù Massimo Reale : Antonio Moncada

: Antonio Moncada Alessandra Costanzo : zia Rosina

: zia Rosina Elvira Cammarone : Ylenia

: Ylenia Federica Girardello: Vittoria Ferrini

Vittoria Ferrini Alessandro Carbonara: Filippo Cannizzaro

Filippo Cannizzaro Maribella Piana: Marichedda

Marichedda Teodoro Giambanco : Stefano Sapienza

: Stefano Sapienza Nicoletta Cifariello : Noemi

: Noemi Fulvio Emanuele: Simone

Simone Alberto Rossi: Lillo