Sopravvissuti serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 propone prossimamente la serie tv dal titolo Sopravvissuti. Si tratta di una prodotto di genere drammatico con atmosfere survival.

La produzione è tra Italia, Germania e Francia, l’anno di realizzazione è il 2022 e la serie si compone in tutto di dodici episodi. Rai 1 ne proporrà due a serata per un totale di sei puntate.

Sopravvissuti serie tv Rai 1 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Carmine Elia. Protagonisti principali sono Luca Giuliani e Giulia Morena interpretati rispettivamente da Lino Guanciale e Barbora Bobulova. Nel cast anche Desirée Popper nel ruolo di Lara. In particolare i telespettatori ricordano Desirée Popper per aver fatto parte del cast di due programmi Mediaset. Parliamo de L’Isola dei Famosi e di Uomini e Donne dove ha presenziato nel ruolo di tronista.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Genova in diverse zone tra cui il Porto Vecchio. Tra le altre location anche la città di Roma.

La produzione è della Rodeo Drive in collaborazione con France Télévisions, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) e Rai Fiction.

La serie è conosciuto a livello internazionale con il titolo Survivors.

Sopravvissuti – trama della serie tv in onda su Rai 1

La trama ha come protagoniste 12 persone che fanno un viaggio sulla barca a vela chiamata Arianna. L’imbarcazione parte come stabilito da un piccolo porto della Liguria. Viene però distrutta perché una terribile tempesta si abbatte proprio sulla rotta che avrebbe dovuto fare la barca provocandone la scomparsa. Ma come se non bastasse, anche tutti coloro che erano a bordo non vengono più ritrovati. Sono stati dichiarati scomparsi perché le ricerche effettuate dopo giorni e giorni non hanno dato alcun risultato.

Trascorre un anno e un giorno per caso viene ritrovato il relitto della barca con sette persone a bordo. Un primo mistero su cui ruota la trama è il seguente: dove sono finiti gli altri membri dell’equipaggio?

Infatti quando è salpata Arianna le persone a bordo non erano sette ma dodici. Così dinanzi alla riluttanza dei superstiti a parlare e a svelare quello che sanno, si ipotizza a che nascondono un grande segreto.

Inoltre una volta riportate nella società civile le sette persone superstiti, gli interrogativi a cui rispondere sono tanti. In tutto il tempo in cui sono stati dichiarati dispersi, le persone importanti della loro vita come si sono comportate? Li hanno attesi oppure hanno continuato ad andare avanti?

Quando in onda

La serie, a meno di ulteriori esigenze da palinsesto, prenderà il via il prossimo 28 marzo sulla prima rete Rai. Le puntate previste sono sei e andranno in onda settimanalmente ogni lunedì nella medesima collocazione oraria della prima serata.

Sopravvissuti serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Sopravvissuti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Stéfi Celma : Sylvie

: Sylvie Barbora Bobulova : Giulia Morena

: Giulia Morena Elena Radonicich : Titti

: Titti Lino Guanciale : Luca Giuliani

: Luca Giuliani Desirée Popper : Lara

: Lara Florian Fitz : Frank Berger

: Frank Berger Sophie Pfennigstorf : Alex

: Alex Vincenzo Ferrera : Tano Russo

: Tano Russo Giacomo Giorgio : Lorenzo

: Lorenzo Manda Touré : Malika

: Malika Fausto Maria Sciarappa: Stefano Bonanno