Primo Appuntamento, le coppie della settima puntata di martedì 22 febbraio 2022

Martedì 22 febbraio è andata in onda su Real Time la settima puntata di Primo Appuntamento.

Flavio Montrucchio, come accade in ogni puntata, è pronto ad accogliere nel proprio ristorante alcuni single che sperano di trovare l’anima gemella.

Le coppie protagoniste di oggi Gianluca e Charlotta, Valentina e Roberto, Uriah e Raymond, Giulia e Filippo.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 22 febbraio

La prima ad entrare nel ristorante è Uriah. Ha 25 anni, viene da Reggio Emilia ma ha origini ghanesi. E’ single perché ritiene di non essere una persona facile. E’ lunatica e meteoropatica. Crede di non essersi mai innamorata ma è convinta che prima o poi riuscirà a trovare l’amore.

Incontra Raymond. Ha 28 anni e vive a Parma. Anche lui ha origini ghanesi, ama giocare a calcio. E’ single dal 2018 ma ha voglia di innamorarsi.

Dopo aver partecipato a Primo Appuntamento Crociera torna il 42enne Gianluca. E’ consulente finanziario di giorno, musicista di sera. Spera di incontrare una donna simpatica, elegante ma non troppo appariscente.

Per lei c’è la 32enne Charlotta che vive a Bergamo. Organizza matrimoni e adora il suo mestiere perché si confronta con persone felici che affidano a lei il giorno più bello della propria vita. Ama le persone buone, dinamiche e sportive.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 22 febbraio

La prossima protagonista è Valentina. Ha 41 anni ed è innamorata da 20 anni da Roberto Saviano. E’ single per scelta. Adora gli uomini calvi perché è attratta dalla forma della testa.

Il suo partner è Roberto. Anche lui ha 41 anni e studia lingue a Napoli. E’ anche un esperto di squali, passione che è nata in lui all’età di 6 anni dopo aver visto Lo Squalo di Spielberg. Non ha mai avuto una relazione con una donna.

Torna la 27enne Giulia che ha già partecipato a Primo Appuntamento. Quando era a cena con Marco aveva conosciuto Filippo, un altro ragazzo che partecipava al programma. Non era però Filippo l’uomo che stava aspettando. Ha deciso di ritornare per cenare stavolta proprio con Filippo.

Primo Appuntamento, le cene

Uriah e Raymond sembrano piacersi e sono accumunati dalle proprie origini. Uriah racconta che nella sua ultima relazione sentimentale è stata troppo ossessiva e gelosa ma ha compreso i propri errori. Raymond invece confida che qualche anno fa è venuta a mancare sua madre. Uriah invece ha perso il padre. Scoprono di essere entrambi sensibili perché hanno sofferto molto.

La cena tra Gianluca e Charlotta procede nel migliore dei modi. Dato che lei lo ha riconosciuto Gianluca ne approfitta per rompere il ghiaccio raccontandole l’esperienza di Primo Appuntamento Crociera.

Roberto invece è molto timido e inizialmente rimane molto in silenzio. Riesce a sciogliersi quando racconta a Valentina la propria passione viscerale per gli squali. Valentina è single da 1 e mezzo dopo una storia durata 8 anni. Ha scoperto che l’ex fidanzato portava avanti, da tempo, due relazioni parallele. Roberto invece ha avuto solo un amore platonico durato 20 anni.

Filippo infine non si presenta a Primo Appuntamento ma ha registrato un videomessaggio per Giulia. Si scusa per non aver partecipato all’incontro ma lo reputa la scelta migliore.

L’evoluzione delle coppie

Uriah e Raymond si sono frequentati per un po’. Hanno entrambi compreso che il loro rapporto non si è trasformato in amore ma hanno deciso comunque di rimanere amici. Uriah non è ancora riuscita a tornare in Ghana mentre Raymond continua ad affrontare la vita con ottimismo.

Charlotta e Gianluca sono molto legati. Dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Roma sono tornati alle proprie vite. Si reputano buoni amici e sono entrambi ancora single. Lei continua ad organizzare matrimoni mentre lui si dedica alla musica.

Valentina e Roberto invece si stanno conoscendo. Lei è ancora innamorata di Roberto Saviano mentre lui continua a dedicarsi allo studio degli squali. Roberto spera nei prossimi mesi di portarla a conoscere i suoi amici pinnuti.

Giulia infine è ancora single ma non ha mai perso le speranze. Sta continuando a cercare l’uomo giusto per lei. Non esclude di tornare nuovamente a Primo Appuntamento.