The Crowded Room, Amanda Seyfried new entry attesa della nuova serie tv AppleTv+

La nuova serie tv The Crowded Room della AppleTV+ è all’esordio con l’ultimo acquisto di pregio. Proprio il colosso americano dello streaming ha annunciato alla platea internazionale che la candidata all’Oscar Amanda Seyfried entrerà nel cast della serie accanto a Tom Holland.

The Crowded Room è una serie antologica concepita dal premio Oscar Akiva Goldsman che trae ispirazione dal libro “The Minds of Billy Milligan” di Daniel Keyes. La serie antologica è prodotta in combinata da Apple Studios e New Regency.

Il cast di Crowded Room

La serie promossa da Apple, The Crowded Room, si presenta con un taglio antologico che si addentra nei meandri oscuri delle patologie psichiatriche. La vicenda “esplorerà le storie ispiratrici di coloro che hanno lottato e hanno imparato a convivere con successo con la malattia mentale” dichiara il regista Goldsman.

Scritta e prodotta da Akiva Goldsman (sceneggiatore premio Oscar di A Beautiful Mind, Titans), la prima stagione rimanda le immagini immerse in un’atmosfera da thriller. La trama prende spunto da scorci di vita personale dello stesso Goldsman e ispirato alla pluripremiata biografia “The Minds of Billy Milligan” di Daniel Keyes. Goldsman è anche produttore esecutivo insieme all’attore protagonista della serie tv, Tom Holland. The Crowded Room è prodotta da New Regency la cui trama si prefigge il delicato compito di trattare le storie vere di individui che hanno vissuto esperienze tragiche dal punto di vista della malattia mentale.

Proponendosi come una serie antologica, aspira ad aprire in ogni stagione un capitolo nuovo della storia. La prima, articolata in dieci episodi, è ispirata alla biografia di Milligan, “Una stanza piena di gente“, scritta da Daniel Keyes.

Alla regia Kornél Mundruczó – che in passato ha diretto il film Pieces of a Woman con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf – dirigerà l’intera prima stagione nonché la sua co-partecipazione come produttore esecutivo. The Crowded Room avrà in prima linea nel ruolo di protagonisti Tom Holland – mitico volto di Spider Man – e l’ultima new entry attesissima, l’attrice Amanda Seyfried – già nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Mank e Mamma Mia! -.

Tra i produttori esecutivi compaiono, inoltre, Alexandra Milchan di EMJAG Productions, Arnon Milchan di New Regency, Suzanne Heathcote, Yariv Milchan e Michael Schaefer. Akiva Goldsman è produttore esecutivo in veste di titolare del banner Weed Road Productions. The Crowded Room è una co-produzione Apple Studios e New Regency.

La trama shock della serie Apple

La serie prodotta da AppleTV+ ingaggia Amanda Seyfried che affiancherà nel cast Tom Holland – giovane star in ascesa attualmente nelle sale con il film Uncharted -.

Nella storia Tom Holland – al suo primo ruolo da protagonista in una serie tv – interpreterà il ruolo di Danny Sullivan alias Milligan, il primo imputato americano assolto da un crimine a causa del disturbo della personalità multipla.

Il libro di Keyes racconta la storia di Billy Milligan, case study clamoroso in America che ha costituito un precedente processuale nella giurisprudenza degli Stati Uniti. In tribunale l’imputato Milligan, accusato dello stupro di tre donne, fu prosciolto per via dell’infermità mentale – diagnosi di disturbo dissociativo dell’identità – riconosciuta dalla psicologa Dorothy Turner.

Amanda Seyfried si calerà nel ruolo di Rya, una psicologa clinica che si imbatte nel caso più complicato della sua carriera. La protagonista privilegerà il suo ruolo professionale dando priorità alle sorti del paziente. Tutto ciò rimanendo in bilico nel tentativo difficile di coniugare carriera e vita privata. A complicare la storia il suo vissuto personale di madre single. Tra le apparizioni di culto della Seyfried ricordiamo quelle in Mamma Mia, Les Miserables e Dear John.

Amanda Seyfried ha ricevuto recentemente una nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Marion Davies in Mank di David Fincher. Presto la vedremo su Disney+ nel ruolo di Elizabeth Holmes nella miniserie The Dropout.