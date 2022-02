Stasera in tv giovedì 24 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 24 febbraio 2022. Rai 3 ripropone il documentario Mia Martini, Fammi sentire bella. Su Canale 5 invece va in onda un nuovo appuntamento con il reality GF Vip 6.

Stasera in Tv giovedì 24 febbraio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette la fiction Doc 2 Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Ragioni e conseguenze Manuel, il bambino che Agnese e Davide hanno preso in affido, viene ricoverato in ospedale. Andrea intanto è sempre più vicino alla moglie mentre Damiano, attraverso delle proprie scelte, rischia di compromettere il rapporto con Giulia.

Nell’episodio Gold Standard Andrea torna ad essere primario per un giorno ma un improvviso blackout informatico lo mette di fronte ad alcune decisioni rischiose. Gabriel intanto è obbligato a rivelare a tutto il reparto una verità dolorosa.

Su Rai 2, alle 21:25, va in onda il film commedia del 2016, Miami Beach con Filippo Laganà. L’adolescente Giulia è arrivata in Florida per partecipare ad un importante evento musicale dove conosce l’agente immobiliare Filippo. Nel frattempo suo padre è sulle sue tracce.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il documentario di Giorgio Verdelli dal titolo Mia Martini, Fammi sentire bella. Viene riproposto il documentario dedicato a Mia Martini, nel quale vengono ripercorsi le tappe salienti della propria carriera. L’opera si avvale di testimonianze e immagini di repertorio. La voce narrante è di Sonia Bergamasco.

Stasera in Tv giovedì 24 febbraio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dei rincari delle bollette, delle truffe tramite il Superbonus del 110%. Spazio anche alle violenze messe in atto da parte delle baby gang. Tra gli ospiti della puntata: Alessandra Moretti, Maurizio Gasparri, Paola Nugnes, Bianca Laura Granato, Gianfranco Librandi, Augusta Montaruli e Diana De Marchi.

Su Canale 5, alle 21.00, va in onda una nuova puntata del GF Vip 6 con Alfonso Signorini. Il conduttore continua ad occuparsi delle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Il pubblico attraverso il televoto deve decidere chi salvare tra Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2010, Harry Potter e i Doni della Morte-Parte 1 con Daniel Radcliffe. Harry e i suoi amici sono impegnati nelle ricerche di tutti gli Horcrux in cui il Signore Oscuro ha cercato di nascondere dei frammenti della propria anima. Nel frattempo Lord Voldermort sta elaborando un piano per uccidere Harry.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 21.15, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti in materia di politica ed economia, in campo nazionale e internazionale. Spazio anche alla situazione in Ucraina.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2004, A testa alta con Dwayne Johnson. L’agente delle forze speciali Chris decide di tornare nella sua città natale per provare a ricostruire la propria vita. Ben presto però sarà obbligato a tornare in azione.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film fantascienza del 1993, Demolition man con Sylvester Stallone. Uno spietato criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione. Mentre è tenuto sotto osservazione sfugge al controllo degli scienziati. Per fermale viene riportato in vita anche il poliziotto John Spartan.

La5, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2016, The choice- La scelta con Teresa Palmer. Gabby, fidanzata da anni, si trasferisce all’abitazione accanto a quella di Travis, affascinante rubacuori.

Stasera in Tv giovedì 24 febbraio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2014, Ride Along- Poliziotto in prova con Kevin Hart. La sorella di James sta per spostarsi ma lui non è convinto che Ben sia l’uomo giusto per lei. Per metterlo alla prova James chiede a Ben di affiancarlo in un giro di pattuglia.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film fantascienza del 1982, Blade Runner con Harrison Ford. Los Angeles, 2019. All’ex poliziotto Rick Deckard viene affidato l’incarico di eliminare quattro replicanti che stanno seminando il terrore. Ad aiutarlo nell’impresa c’è Rachel, anche lei replicante.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2019, Robo con Daniil Izotov. Il dodicenne Mitya non ha intenzione di seguire le orme dei genitori, che si occupano di robotica, perché la sua vera passione sono i fumetti. L’incontro con il robot A-112 gli farà cambiare idea.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2014, La preda perfetta con Liam Neeson. Il narcotrafficante Kenny Kristo affida all’ex investigatore privato Matt Scuder di trovare i responsabili dell’omicidio della moglie.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2013, La notte del giudizio con Ethan Hawke. Il governo Americano ha istituito un arco temporale di 12 ore durante il quale tutti i crimini commessi sono legali. James Sanders e la sua famiglia sono pronti a partecipare.