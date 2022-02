L’amica geniale 3 episodi Ancora tu e Chi fugge, chi resta – trama, cast e anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la quarta puntata de L’amica geniale 3 con gli episodi dai titoli rispettivamente Ancora tu e Chi fugge, chi resta. Si tratta della terza stagione della serie tratta dal romanzo L’amica geniale storia di chi fugge e di chi resta scritto da Elena Ferrante.

Il prodotto televisivo è composto da quattro prime serate previste ogni domenica sulla prima rete da domenica 6 febbraio 2022.

L’amica geniale 3 Ancora tu e Chi fugge, chi resta- regia, protagonisti, dove è girato

La regia in questa stagione è affidata a Daniele Lucchetti subentrato a Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher. Protagoniste principali sono Raffaella “Lila” Cerullo e Elena “Lenù” Greco interpretate anche questa stagione da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due attrici saranno presenti in tutti gli otto episodi del nuovo capitolo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli e in molte zone limitrofe.

La produzione è della Wildside in collaborazione con Fandango, The Apartment, Umedia e Mowe per Rai Fiction e HBO.

La serie è stata venduta anche oltreconfini con il titolo My Brilliant Friend.

L’amica geniale 3 Ancora tu – trama

Il matrimonio di Elena è sempre più crisi, Pietro è distante e lei si sente trattata come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.

Chi fugge, chi resta – trama

Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Nino dà a Elena i suoi feedback sul manoscritto, quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito e far emergere i sentimenti che prova per Nino.

L’amica geniale 3: il cast completo

Di seguito il cast de L’amica geniale 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Gaia Girace : Raffaella “Lila” Cerullo

: Raffaella “Lila” Cerullo Margherita Mazzucco : Elena Greco

: Elena Greco Francesco Serpico : Nino Sarratore

: Nino Sarratore Emanuele Valenti : Donato Sarratore

: Donato Sarratore Elvis Esposito : Marcello Solara

: Marcello Solara Alessio Gallo : Michele Solara

: Michele Solara Giovanni Amura : Stefano Carracci

: Stefano Carracci Ulrike Migliaresi : Ada

: Ada Gennaro De Stefano : Rino Cerullo

: Rino Cerullo Fabrizio Cottone : Alfonso Carracci

: Alfonso Carracci Clotilde Sabatino : la professoressa Galiani

: la professoressa Galiani Dora Romano: la maestra Oliviero