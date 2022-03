Noi, conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Condividi su

Al via mercoledì 2 marzo alle ore 12.00 la diretta della conferenza stampa della serie tv targata Rai 1 Noi, con protagonisti Lino Guanciale che interpreterà il ruolo di Pietro, e Aurora Ruffino che sarà invece Rebecca. Noi è ispirata alla serie tv americana This is us, e racconta la storia della famiglia Peirò, a partire dagli anni 80. La regia è di Luca Ribuoli.

Noi, conferenza stampa diretta: gli interventi

Durante il corso della conferenza stampa della serie tv Noi, interverranno il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, il fondatore e Ceo di Cattleya Riccardo Tozzi, il regista Luca Ribuoli e lo sceneggiatore Sandro Petraglia. Ci saranno, oltre ai protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, anche Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Modera l’incontro Valerio Iafrate – Ufficio Stampa Rai.

La serie tv Noi, racconta la storia di Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino), una giovane coppia degli anni 80, alle prese con varie vicissitudini incontrate nel corso degli anni. Affronteranno insieme la sfida di crescere i tre figli Claudio, Caterina e Daniele. La serie tv si snoderà in 6 puntate, in prima visione su Rai 1, a partire da domenica 6 marzo alle ore 21. 25.

Inizia la conferenza stampa. Prende la parola il fondatore de Ceo di Cattleya Riccardo Tozzi: “Il tema del family drama se ne fa poco in Italia, è difficile farlo in modo che morda sulla realtà e la rappresenti. Siamo partiti pensando di lavorare sul format di This is us. Abbiamo trovato nella Rai una compagna di avventura. Penso che l’italianizzazione sia stata fatta in modo molto profondo. Mi commuovo più vedendo noi perché è più vicino nei fatti e nei personaggi. E’ una serie italiana per merito della scrittura, della regia e degli attori. Speriamo che incontri il pubblico, un bell’abbraccio caldo e affettuoso come la serie”.

Sandro Petraglia – sceneggiatore: “Se si parte da zero bisogna inventare tutto. Qui si parte avvantaggiati perché c’è un quadro chiaro. Iniziamo sempre un racconto che segue scene principali e questo è il sogno di uno sceneggiatore. Spesso sono scene drammatiche, ma altre volte scene di ironia. Sono scene di cambiamento perché li cogliamo in anni diversi. E’ stata una cosa che ci ha molto appassionato. Avevamo problemi di abbondanza. Avevamo acquisito 18 puntate americane per farne 12 italiane. Abbiamo potuto tagliare alcuni dialoghi che diventavano retorici. La serie americana è una serie altissima. Sono veramente molto contento.”

Luca Ribuoni – regista: “E’ stato complesso per me affrontare il cast. E’ stato il primo step. Devo ringraziare loro perché anche girando ci siamo accorti che potevamo sempre fidarci del testo, e non avviene sempre. L’adattamento è una cosa difficilissima, ed è stata una salita pazzesca. La fiducia alla scrittura deriva dal fatto che secondo me hanno avuto l’approccio giusto. Non c’è mai stata la pretesa di fare qualcosa di diverso, di migliore. Noi dovevamo solo renderlo un racconto italiano. Il racconto non inizierebbe se i tre ragazzi non decidessero di cambiare le loro vite. Dal loro compleanno scatta questa necessità. Se tutti e tre non volessero affrontare questo passo, questa serie non ci sarebbe. E’ ciò che ci fa emozionare. Spero che quando la gente lo vedrà sarà emozionata come noi.”

Aurora Ruffino – attrice : “Prima ancora di fare i provini per questo ruolo ero una fan sfegatata della serie. Quando mi hanno preso non ci potevo credere. E’ stata una felicità immensa che si è trasformata in paura. Avevo paura di non essere adatta. Mi sono messa in dubbio. Tutto si è risolto quando si è smesso di pensare alla serie americana. Questa sarà la nostra versione e mi sono focalizzata sul lavoro. Spero con tutto il cuore che il pubblico possa apprezzare il nostro lavoro. Spero che riesca anche a separare la serie americana dalla nostra”.

Lino Guanciale – attore: “L’impressione quando guardi quello che si è fatto è di una grande onestà, dall’inizio. E’ partito tutto quanto dalla scrittura. Io stesso mi sono convinto ad entrare in questo progetto dopo una chiacchierata con Sandro. Questo è un grande classico. Esportiamo e importiamo da un paese all’altro contenuti universali da sempre. Il nostro paese è debitore alla cultura americana di molte cose, quindi ha senso. La scrittura mi ha convinto tanto, e il fatto di sapere che ci fosse Luca, di sapere che avrei incontrato Aurora, sono state uno stimolo. E tutto è stato fatto con grandissima sincerità”.

Va in onda una clip di presentazione della serie tv Noi.

Le domande dei giornalisti

La prima domanda è per Lino Guanciale: “Qual è il tratto del tuo personaggio, e che cosa rappresenta il teatro visto che sei in scena con uno spettacolo?”. Lino Guanciale risponde: “La cosa che mi ha conquistato di Pietro, è la capacità di donarsi pienamente ad un progetto che gli cambierà la vita. Sconvolgerla. Dargli un senso. E’ bello vedere che per un progetto uno è pronto a tutto. Non è un rifugio il teatro, è casa. E’ un posto a cui non puoi fare a meno. La mia strada è partita dal palcoscenico quindi ho bisogno di tornare lì”.

Domanda per Ammirati e Tozzi: “Quali sono i prodotti con maggiore richiesta, e se si va verso la direzione degli adattamenti”.

Ammirati: “Rai fiction sperimenta tutte le possibilità della serialità, compresi gli adattamenti e gli originali. Guardiamo con attenzione verso gli altri paesi, e gli altri paesi guardano quello che facciamo noi. A noi fa piacere perché in questa fase possiamo sperimentare la qualità di prodotti come Noi, in una versione tutta nostra, e che secondo troverà il consenso anche estero”.

Tozzi: “E’ un momento di grande salute della serialità italiana. Un dato che non viene mai citato è che il totale delle risorse estere che arrivano ha superato i 100 milioni all’anno, ed è in crescita continua. Il fenomeno degli adattamenti è un fenomeno normale. Gli americani fanno un sacco di adattamenti. So che ci sono serie italiane che avranno adattamento internazionali. L’Italia è vista come uno dei punti di creatività più rilevanti. Mi sembra che Doc stia andando benissimo in Francia. Questa è una cosa importantissima”.