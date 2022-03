Jams 4, la nuova stagione da lunedì 7 marzo alle 20.15 su Rai Gulp

Condividi su

Torna Jams 4 #amiciziaquellavera con la quarta stagione, da lunedì 7 marzo alle ore 20.15 su Rai gulp. La pluripremiata live action per ragazzi, coprodotta da Rai Ragazzi e Stand By Me, sarà proposta tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Gli episodi sono disponibili anche su Rai Play.

Jams 4, tutte le novità della nuova stagione

Saranno in tutto 20 le puntate che racconteranno il percorso rivoluzionario, affrontato dai protagonisti di Jams 4, Joy, Alice, Max e Stefano. Quest’anno saranno alle prese con il primo esame della loro vita, quello di terza media, ma altre sfide li attendono. Arriveranno nuovi amici, tra cui Dario, chiamato Smash, un ragazzo con disabilità, amante del tennis, che anche dalla sedia a rotelle riesce a giocare con successo. I ragazzi, saranno inoltre protagonisti di nuovi impegni, come quello di Charlene per l’uguaglianza di genere.

Temi importanti sono alla base della serie tv Jams 4 che, per la prima volta in Italia, ha parlato delle molestie sui minori, creando così un connubio tra informazione, sensibilizzazione e intrattenimento. Ha inoltre focalizzato l’attenzione anche su cyberbullismo, adescamento on line e salvaguardia ambientale. Il periodo della preadolescenza, è uno dei più delicati per i ragazzi, perchè non solo riusciranno a capire cosa vorranno fare da grandi, ma anche l’importanza dell’altro. Scopriranno come solo rimanendo uniti si possano cambiare davvero le varie situazioni.

Nella nuova stagione di Jams 4 infatti, uno dei protagonisti si ritroverà ad affrontare un tema delicato e importante. Inizierà a frequentare ragazzi più grandi, e sperimenterà la dipendenza dal gioco on line. Il fine dunque è di convincere i ragazzi a parlare e ad aprirsi di fronte ad ogni problema, per poterli superare uscendone più forti, condividendo con genitori e amici i momenti difficili e capire quanto sia importante poter contare l’uno sull’altro.

La collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

Grazie alle tematiche importanti affrontate all’interno della serie televisiva italiana Jams 4, la produzione si è avvalsa della consulenza dell’equipe di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha seguito il progetto sia in fase di scritture che di ripresa. Non sono presenti infatti scene che possano urtare la sensibilità del pubblico a cui è rivolta.

Il cast della serie

Sonia Battisti (Joy)

(Joy) Giulia Cragnotti (Alice)

(Alice) Andrea Dolcini (Max)

(Max) Luca Edoardo Varone (Stefano)

Fanno parte del cast di Jams 4 anche Sara Casanica, Flavio Civitani, Charlene Nardi, Massimo Valentini, Giorgia Liliana Iannis, Annabella Onorati, Emanuele Fiorenza, Alessandro Lucarini, Luca Liburdi, Leonardo Mereu, Lucrezia Pini e Martina Attili. La regia è di Alessandro Celli, e la sigla “Un istante di te” è interpretata da Ruggero Pasquarelli.

La serie tv Jams 4 è una coproduzione Rai Ragazzi – Stand-by-me, creata da Simona Ercolani, scritta con Mariano Di Nardo, Josella Porto e Angelo Pastore, Filippo Gentili, Elizabeth De Grassi. E’ diretta da Emanuele Pisano.