Jams 3 arriva in prima visione su Rai Gulp da lunedì 19 ottobre alle ore 20.40. La terza stagione della serie affronta i problemi e le sfide quotidiane dei ragazzi usando il loro stesso linguaggio. Nel cast la cantautrice Martina Attili. Guest star: il rapper Biondo.

Jams 3 su Rai Gulp dal 19 ottobre

Al centri di Jams 3 c’è il sogno di un mondo più green e il senso di responsabilità per la salvaguardia del nostro Pianeta. L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre alle ore 20.40 su Rai Gulp.

La serie, nelle prime stagioni ha affrontato il tema delle molestie su minori, del bullismo e del cyberbullismo. Poi alcuni dei problemi vissuti dai ragazzi durante l’emergenza Covid 19, sono stati trattati in un’edizione speciale realizzata durante il lockdown.

Adesso Jams torna con 20 inediti episodi dedicati a un altro grande tema d’attualità fortemente connesso con le nuove generazioni, l’ecologia. Una materia che, negli ultimi anni si è imposta come priorità. Una delle urgenze più sentite dai ragazzi di tutto il mondo.

Come tutti i loro coetanei, i Jams – Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) – hanno affrontato l’esperienza traumatica della quarantena per il Coronavirus.

La trama generale della terza stagione

I telespettatori ritrovano i Jams dopo il lockdown. Adesso sono pronti a trascorrere un’estate all’aria aperta a stretto contatto con la natura in un Summer Camp proposto dal Professor Capuana. Vivranno le esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, tante nuove amicizie e piccole avventure quotidiane. E, ancora una volta, si troveranno davanti ad un’ingiustizia e dovranno restare uniti più che mai per affrontarla e superarla.

Poco lontano dal camp si trova, infatti, un’area verde con un magnifico albero che sta per essere distrutto per una speculazione. I Jams tenteranno con tutte le loro forze di salvare quel piccolo paradiso naturale impegnandosi in una vera e propria battaglia green.

Ma questa non sarà l’unica sfida per i Jams. Nel corso della nuova stagione, infatti, si troveranno ad affrontare un altro difficile ostacolo. Melissa (Sara Casanica) sarà vittima di un adescamento online da parte di un adulto. E sarà solo grazie al confronto con i suoi amici che riuscirà a superare questa brutta esperienza.

Il cast di Jams 3

Torna nel cast, anche in questa nuova stagione, la giovane cantautrice Martina Attili che supporta i ragazzi nel lancio della campagna social #salviamolalberodeidesideri e nella finale canora della Summer Camp Competition.

Inoltre fa il suo ingresso nel cast come guest star un altro artista amatissimo dai ragazzi, il rapper Biondo.

Il cast si arricchisce inoltre di nuovi personaggi come Giulio (Christian Borromeo), un giovane volontario del Summer Camp che decide di aiutare i Jams nella loro battaglia green. Ma nasconde un grande segreto.

C’è poi il suo migliore amico Tommy (Simone Casanica). Aurora (Nicole Delfino), la figlia del fornitore del Summer Camp di cui si invaghisce Oscar, spiritosa e un po’ alternativa, appassionata di rap e freestyle.

Nel cast anche Andrea (Pablo Deleuse), lo sportivo del Summer Camp, che rischia di rovinare a Max il suo tentativo di dichiararsi alla bella Margherita.

E ancora, Adele (Valeria Pellegrini), una giovane giornalista che decide di supportare la battaglia dei Jams e non esita a mettersi contro il giornale per cui lavora pur di far trionfare la verità e la giustizia.

Poi l’Ingegner Antonio De Santis (Fabio Morici), il dirigente dell’ufficio ambientale che ha deciso di dare in concessione l’area verde alla società di costruzione che vuole realizzare un albergo, perché convinto di fare il bene della sua comunità creando posti di lavoro.

Jams 3 regia, produzione, musiche

La regia è di Emanuele Pisano e Giulia Gandini. Musiche di Filadelfo Castro. La serie è composta da 20 episodi da 24 minuti in onda su Rai Gulp dal 19 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.40. E’ scritta con Angelo Pastore, Mariano Di Nardo, Josella Porto e Elizabeth De Grassi.

La produzione è di Rai Ragazzi e Stand by me di Simona Ercolani.

Hashtag ufficiali della serie: #ilfuturoènostro #salviamolalberodeidesideri #JamsLaSerie #Jams3 #meglioparlarne