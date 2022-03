Studio Battaglia, conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dei protagonisti

Condividi su

Mercoledì 9 marzo alle ore 12.00 al via la diretta della conferenza stampa della fiction targata Rai 1 Studio Battaglia. Tra le protagoniste Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. La fiction si snoderà in 4 puntate a partire da martedì 15 marzo.

Studio Battaglia, conferenza stampa diretta: gli interventi

Durante il corso della conferenza stampa della fiction Studio Battaglia, interverranno il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, il produttore Palomar Nicola Serra, il regista Simone Spada, e la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan. Ci saranno inoltre le protagoniste della fiction Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Modera Laura Costantini– Ufficio Stampa Rai.

La fiction Studio Battaglia è un legal drama, tratto dalla serie originale The Split. La trama ruota intorno ad uno studio legale milanese, gestito dalla famiglia Battaglia. La fondatrice è Marina Battaglia (Lunetta Savino), madre di tre figlie: Anna, Nina e Viola Battaglia. Nel corso delle quattro puntate lo studio legale si ritrova ad affrontare, con professionalità e sensibilità, casi legati alla cronaca e all’attualità, come divorzi, affidamento dei figli e l’eredità digitale. Il lavoro si intreccerà con le loro vicende familiari, e sentimentali.

Le riprese si sono svolte a Milano, e la produzione è della Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction. Il titolo è prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Carlo Cresto-Dina. La regia è di Simone Spada.

Inizia la conferenza stampa. Prende la parola Luca Mariniello: “Quando Palomar e Temesta ci hanno proposto di lavorare a questa serie il nostro entusiasmo è stato enorme, perché è una serie in cui ci sono due generi molto forti. Questa fiction ci permette di raccontare un’arena poco esplorata nel nostro mondo televisivo che è quello del mondo degli avvocati, e che cos’è l’universo familiare oggi. La ricchezza è anche nei loro personaggi, sono avvocate alle prese con le relazioni sentimentali dei loro clienti, ma anche con il loro privato. Lavorano, osservano da vicino che cosa accade nelle relazione degli altri, ma la domanda che si pongono è cosa succede quando ad andare a pezzi è la tua vita. Ognuna di loro si porrò una domanda fortissima: Che cosa sono? Cosa voglio diventare? Abbiamo un cast d’eccezione per raccontarci questa storia”.

Nicola Serra – Produttore Palomar: “Il segnale più importante lo abbiamo avuto nell’innesto del progetto. La Rai in tempi rapidissimi ci ha manifestato il suo entusiasmo. Per la prima volta in un mese, un mese e mezza, tutte le persone che sono qui hanno dato adesione al progetto. La serie oltre ad essere moderna, è anche larga e popolare. Credo che la stessa passione che abbiamo avuto noi, spero l’abbia anche il pubblico”.

Simone Spada – Regista: “Mi piace pensare a Studio Battaglia, una serie al femminile che ha un racconto molto ampio, come una storia che parla d’amore, e lo fa in una chiave moderna. E’ molto contemporanea nei temi che tocchiamo. Ringrazio la Rai, Nicola Serra, Carlo Degli Esposti che mi hanno affidato questa serie, Lisa Nur Sultan e il cast”.

Lisa Nur Sultan – Sceneggiatrice: “Questa storia nasce dalla visione di The Split, ma che noi siamo riusciti a rendere molto nostro, perché è un adattamento che doveva comprendere un adattamento legale. C’è stato uno studio e uno sviluppo con la nostra consulente legale. Quello che mi ha divertito molto è avere dei personaggi scorretti e contraddittori, come il personaggio di Lunetta Savino. Poter portare avanti le istanze di posizioni constatanti era molto stimolante per me.

Il cast della fiction

Prosegue la conferenza stampa della fiction Studio Battaglia.

Prende la parola Barbora Bobulova – Attrice: “Ringrazio per avermi dato un personaggio femminile molto bello. Ringrazio la Rai, la Palomar e Simone Spada. Quando me lo ha detto ho sentito una grande responsabilità addosso. Quando si tratta di un remake c’è un confronto, e il confronto rende la vita un po’ difficile a noi attori. Questa responsabilità che sentivo mi ha creato uno sbarellamento. E’ stata una battaglia anche mia come attrice. Spero che il pubblico apprezzerà”.

Lunetta Savino – Attrice: “Ringrazio la Rai che è la famiglia di cui sono ospite da tanto tempo. Mi ha offerto negli anni delle bellissime opportunità come attrice. Questo di Marina Battaglia è un personaggio nuovo per me, ringrazio che mi sia stato offerto. E’ un personaggio piacevolmente scorretto. Rivela un rapporto sentimentale con le sue figlie molto ben mascherato. La sua scorrettezza, questo suo cinismo, mi ha affascinato moltissimo. E’ stato un piacere grande interpretarlo. E’ un personaggio in cui molte donne si possono riconoscere”.

Miriam Dalmazio – Attrice: “E’ stato molto interessante approcciare a questo personaggio perché quando ho iniziato a leggere questa storia, lei era la più piccola delle sorelle. Prima di chiedermi che tipo di avvocata fosse, mi sono chiesta che tipo di donna fosse. Ho dovuto trovare un motivo per volerle bene, e fare in modo che il pubblico trovi qualcosa in modo da volerle bene. Nina ha questa immagine un po’ algida, distaccata da tutti. Mi sono attaccata dunque al rapporto col padre, fondamentale per lo sviluppo della donna. E’ stata un’esperienza bellissima rispetto ai ruoli interpretati in passato”.

Marina Occhionero – Attrice: “Viola, che è il mio personaggio, porta in questa famiglia il grande tema ‘E’ più importante chi sei o cosa fai’. E’ bello come questo confronto con la famiglia, anche se sfocia in un vero scontro con la madre, poi il tutto sia amalgamato dall’affetto che lega le sorelle. Il bello della sceneggiatura che questo quesito non è risolto. Ognuna di noi sceglie delle cose diverse, e chi guarda si più riconoscere”.

Carla Signoris – Attrice: “Carla, il personaggio che interpreto, ha mille sfaccettature. Parte come una poveretta, e nelle 4 serate a questa donna succederà davvero di tutto, ma ha la capacità di rialzarsi da situazioni molto dure che capitano a tantissime donne. Ho visto quello che questa donna riuscirà a fare. Vorrei che alla fine delle puntate tutte le donne facessero la Ola, perché ce la possiamo fare a rialzarci. Il personaggio di Carla avrà delle trasformazioni”.

Thomas Trabacchi – Attore: “Questa serie è ricca da un punto di vista psicologico. I personaggi sono tridimensionali, e ci sono tante questioni in mezzo. tutto questo è visto come l’emergere dei principi femminili, che sono le cose di cui oggi abbiamo bisogno. Il personaggio di Lunetta è scorretto, a nel suo modo di essere fuori dagli schemi lei non rinuncia agli amori e all’accoglienza. I personaggi maschili di questa serie sono interessanti perché hanno dovuto studiare questi elementi. Mi è stato chiesto di ammorbidirmi, e questo è stato utile anche come uomo, non solo come attore”.

Giorgio Marchesi – Attore: “Ringrazio anche io tutti, la produzione Simone, Lisa e tutti gli attori che hanno partecipato. I personaggi femminili difficilmente sono stati raccontati così in Italia. E’ bello vedere come si muovo le donne tra di loro, e quando sono così viscerali. E’ vero che c’è un po’ di cinismo divertito, ma che permette loro di dirsi ogni cosa. Rimangono comunque dei segreti, che nei rapporti familiari sono molteplici. Credo che moltissime donne potranno provare empatia”.

Studio Battaglia conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Prosegue la conferenza stampa della fiction Studio Battaglia. Domanda per Lunetta Savino. Quanto è stato difficile conciliare il lavoro con la famiglia

Lunetta Savino: “Io ho avuto un figlio solo e maschio, ed è stata una gioia fare un personaggio con tre figlie femmine. E’ stato difficile. Anche se fai un lavoro che è centrale nella tu avita ti senti sempre perennemente un po’ in colpa rispetto ai figli. Marina Battaglia ha fatto i salti morali per riuscire a tenere tutto insieme”.

Domanda per Lunetta Savino: “Lei e Marina Battaglia quanto siete diverse e quanto siete simili? Quel è la caratteristica che l’ha colpita di più?”

Lunetta Savino: “Non è una domanda che mi pongo. Come attrice amo avvicinarmi io al personaggio. Non so se c’è qualcosa di mio, ma non credo sia importante. Quello che mi piacerebbe imparare da Marina Battaglia è un po’ di cinismo e la sua ironia tagliente”.

Domanda per le attrici: “Come vi siete preparate ad affrontare il vostro ruolo da avvocate?”

Miriam Dalmazio: “All’inizio mi è venuta voglia di fare una telefonata ad una avvocata, ma dopo la prima telefonata mi sono spaventata perché dovevamo incontrarsi dal vivo. Volevo coinvolgere le mie colleghe. Questa è stata la mia preparazione al ruolo di avvocato”.

Lunetta Savino: “La signora di cui non fanno il nome io invece l’ho conosciuta. Abbiamo giocata a Burraco e l’ho battuta. Per me fa molto fede la sceneggiatura. Ho parlato con una mia carissima amica, avvocato divorzista, per avere qualche dettaglio in più, per aggiungere un pezzo in più al puzzle”.

Domanda per Barbora Bobulova: “Le differenze tra la vita di un’attrice e quella del suo personaggio da avvocato”.

Barbora Bobulova: “La mia conclusione dopo aver girato questa serie è che la vita di un’avvocata è molto più difficile di quella di un’attrice. Un’avvocata deve essere sempre a disposizione. Credo che la vita di un’avvocata è molto più dura rispetto a quella di un’attrice”.