Love is in the air anticipazioni puntate 21-25 marzo 2022

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 21-25 marzo 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 21-25 marzo 2022

Kemal e la signora Yadigar, per desiderio di quest’ultima, vanno a casa di Eda e Serkan per chiedere la mano di Aydan. Intanto, Kerem scopre di essere stato ammesso all’università con una borsa di studio al 75% e ipotizza di posticipare l’inizio del nuovo percorso all’anno successivo. Non è l’unico a dover far fronte a un momento di ristrettezze: Serkan e i suoi soci scoprono a chi appartiene realmente l’edificio in cui si trova ArtLife e Serkan vorrebbe cambiare sede, ma le finanze non lo permettono. Nel frattempo, Ayfer propone a Melo di mettere alla prova Burak per capire se lui sia davvero il candidato ideale per lei e Burak affronterà la prova.

Trama episodio 22 marzo

Aydan, in crisi di identità, e alle prese con l’asfissiante suocera, “appesantita” dall’anello che le è stato regalato, lo lascia sul tavolo del giardino. Can, che fanciullescamente si è messo in testa di sposare Kiraz, lo vede, e lo porta “in dote” alla bambina; mentre si sa che Kerem è in cerca di soldi per iscriversi all’Università.

Love is in the air 23 marzo

Serkan e Engin battibeccano rinfacciandosi l’accusa di aver indottrinato i figli sulla questione del matrimonio. Nel frattempo Kerem comunica a tutti di aver risolto il problema economico che gli impediva di iscriversi all’università e viene subito sospettato del furto del prezioso anello di Aydan. In realtà, è stato Burak ad offrirsi di aiutarlo economicamente, ma ha invitato l’amico a mantenere il segreto.

Trama episodio 24 marzo

Eda è sempre alle prese con l’atteggiamento asfissiante e iper protettivo di Serkan in merito all’arrivo del figlio maschio; atteggiamento che spinge il Dottor Cenk a rinunciare all’incarico, sostituito da uno di fiducia di Serkan, tale Hayati Onem. Eda decide che partorirà in acqua ma Serkan non è d’accordo con questa scelta. Nel frattempo Kerem viene ingiustamente accusato del furto del prestigioso anello di famiglia di Yadigar.

Love is in the air trama episodio 25 marzo

Kerem, accusato del furto del prezioso anello di Aydan, prova un tale disagio da indurlo a rinunciare a proseguire gli studi universitari e accettare un lavoro in un’altra città. Eda, nel frattempo, si dimentica del compleanno di Serkan ed escogita un piano per organizzargli una festa a sorpresa. Melo però ha già organizzato tutto insieme ad Ayfer e Burak.

