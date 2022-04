David di Donatello 2022, ritorna la cerimonia del cinema italiano con Carlo Conti e Drusilla Foer su Rai 1

Condividi su

Dopo un fermo dovuto alla pandemia mondiale, torna la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2022, l’importante premio cinematografico italiano. L’evento che premia le pellicole cinematografiche made in Italy si terrà martedì 3 maggio 2022 negli studi di Cinecittà e verrà trasmesso su Rai 1 in diretta tv. Riconfermato, anche in questa edizione, alla conduzione della cerimonia Carlo Conti con la partecipazione di Drusilla Foer, reduce dal palco dell’Ariston di Sanremo.

Intanto sono state annunciate ufficialmente le candidature delle opere filmiche che concorreranno alla 67esima edizione dei David di Donatello, il prestigioso premio assegnato dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano.

La cerimonia dei David di Donatello su Rai 1

La cerimonia della 67esima edizione dei David di Donatello andrà in onda dagli studi di Cinecittà in Roma su Rai 1, in prime time, martedì 3 maggio 2022. I due conduttori Carlo Conti e Drusilla Foer avranno l’onore della consegna delle mitiche statuette con l’icona simbolo dell’evento.

Carlo Conti tornerà a celebrare la kermesse di premiazione cinematografica per la settima volta. E la co-conduttrice Drusilla Foer dopo il gradimento riscosso alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, ritorna in televisione, cogliendo al volo l’incarico di tale importante evento mediatico.

Alla conferenza stampa tenutasi per dare l’annuncio ufficiale del debutto della cerimonia hanno presenziato Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Piera Detassis, presidente e direttrice artistica Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Con Nicola Maccanico, amministratore delegato Istituto Luce-Cinecittà, Giovanni Anversa, vice-direttore Prime Time e, naturalmente, Carlo Conti e Drusilla Foer.

Dopo una fase critica e penalizzante per tutti i settori lavorativi, in primis, per il mondo dello spettacolo, a causa della pandemia da Covid 19, la nuova edizione dei David di Donatello rappresenta una grande ripartenza e rinascita per il cinema italiano.

La conferenza stampa di presentazione

E’ lo stesso direttore di Rai1, Stefano Coletta, a mettere l’accento su tale punto nevralgico. “Torniamo nello storico teatro di Cinecittà. Questa serata non ha solo un obiettivo compensativo rispetto a ciò che il cinema ha attraversato. Questo settore è stato divelto dalla pandemia, ha ammesso Coletta.

Siamo tutti qui perché questa arte ha portato l’Italia nel mondo. E ci rappresenta in modo internazionale per il genio che il cinema italiano ha espresso nel tempo. La scelta di Rai di tornare qui – rimarca il direttore Coletta – è importante. Torneremo a fare il David in una serata prestigiosa e in presenza. È emozionante pensare di poter tornare lì tutti insieme e tributare un omaggio a tutti quelli che lavorano nel cinema“.

Anche Carlo Conti spinge a favore di una risalita per il cinema nostrano. “Questo dovrà essere un momento per stimolare i telespettatori a tornare al cinema, nelle sale. Il film visto in sala dà tutta un’altra emozione“, ha riferito il conduttore. Con questa edizione ne ho fatte sette, le prime proprio a Cinecittà. Ho presentato sempre da solo – ha evidenziato Conti -, quest’anno al mio fianco ci sarà una meravigliosa nobildonna senese. £ sapete che c’è una grande rivalità tra Firenze e Siena. Porteremo ironia, leggerezza e, da parte di Drusilla, eleganza“.

Le nomination in lizza alla 67esima edizione dei David

Sono state annunciate le cinquine dei David che concorreranno nella serata di premiazione il 3 maggio 2022 in diretta su Rai1. In vetta alla classifica dei film più nominati ai David di Donatello 2022, con 16 candidature a testa: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino – presentato in anteprima a Venezia – in lizza per i premi più ambiti, come miglior film e miglior regista. E “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, un altro film con molte aspettative di pubblico.

Seguono altre opere cinematografiche candidate, tra i film con più nomination ricevute: “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo, con 14 candidature. Poi “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo e “Diabolik” dei Manetti Bros con Miriam Leone, con 11 candidature. Compaiono in lizza: “Ennio” di Giuseppe Tornatore, “A Chiara” di Jonas Carpignano, “I Fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, con 6 candidature.

Per il premio come miglior attrice protagonista sono candidate le attrici al loro debutto ai David: Miriam Leone, Maria Nazionale, Swamy Rotolo. Insieme ad Aurora Giovinazzo e Rosa Palasciano. Luisa Ranieri e Teresa Saponangelo si giocano la candidatura per la categoria migliore attrice non protagonista.

Come miglior attore protagonista sono candidati: Elio Germano, Filippo Scotti, Toni Servillo, Silvio Orlando e Franz Rogowski. Per la miglior regia sono candidati: Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Gabriele Mainetti, Leonardo Di Costanzo e Mario Martone.

Le nomination e le categorie ai David di Donatello 2022

MIGLIOR FILM

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks out

Qui rido io

MIGLIOR REGIA

Leonardo Di Costanzo per Ariaferma

Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio

Giuseppe Tornatore per Ennio

Gabriele Mainetti per Freaks Out

Mario Martone per Qui rido io

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Elio germano per America Latina

Silvio Orlando Ariaferma

Franz Rogowski per Freaks Out

Filippo scotti per È stata la mano di Dio

Toni Servillo per Qui rido io

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Aurora Giovinazzo per Feaks Out

Miriam leone per Diabolik

Maria Nazionale per Qui rido io

Rosa Palasciano per GiuliaSwamy Rotolo per A Chiara

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Pietro Castellitto per Freaks Out

Fabrizio Ferracane per Ariaferma

Valerio Mastandrea per Diabolik

Edoardo Scarpetta per Qui rido io

Toni Servillo per È stata la mano di Dio

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Susy Del Giudice per I fratelli De Filippo

Cristiana Dall’Anna per Qui rido io

Luisa Ranieri per È stata la mano di Dio

Teresa Saponangelo per È stata la mano di Dio

Vanessa Scalera per L’arminuta

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Gianluca Jodice per Il cattivo poeta

Maura Delpero Maternal

Laura Samani per Piccolo corpo

Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis per Re granchio

Francesco Costabile per Una femmina

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Jonas Carpignano per A Chiara

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per Ariaferma

Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio

Nicola Guaglianone, Gabriele Mainetti per Freaks Out

Mario Martone, Ippolita Di Majo per Qui rido io

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Manetti Bros, Michelangelo La neve per Diabolik

Monica Zapelli, Donatella Di Pietrantonio per L’arminuta

Massimo Gaudioso, Luca Infascelli, Stefano Mordini per La scuola cattolica

Filippo Gravino, Guido Iuculano, Claudio Cupellini per La terra dei figli

Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella per Tre piani

Lirio Abate, Serena Brugnolo, Adriano Chiarelli, Francesco Costabile per Una femmina

MIGLIOR PRODUTTORE

Jon Coplon, Paolo Carpignano, Ryan Zacarias, Jonas Carpignano (STAYBLACK PRODUCTIONS) – RAI CINEMA per A Chiara

Carlo Cresto-Dina (TEMPESTA) – Michela Pini (AMKA) – RAI CINEMA per Ariaferma

Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli per È stata la mano di Dio

Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra (LUCKY RED) – Gabriele Mainetti (GOON FILMS) – RAI CINEMA per Freaks Out

Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori (INDIGO FILM) – RAI CINEMA Qui rido io

MIGLIOR DOCUMENTARIO (Premio Cecilia Mangini)

Atlantide di Yuri Ancarani

Ennio di Giuseppe Tornatore

Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher

Marx può aspettare di Marco Bellocchio

Onde radicali di Gianfranco Pannone

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Belfast di Kenneth Branagh – Gran Bretagna

Don’t Look Up di Adam McKay – USA

Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi – Giappone

Dune di Denis Villeneuve – USA

Il Potere del Cane – The Power of the Dog di Jane Campion – Nuova Zelanda, Australia

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Paolo Carnera per America Latina

Luca Bigazzi per Ariaferma

Daria D’Antonio per È stata la mano di Dio

Michele D’attanasio per Freaks Out

Renato Berta per Qui rido io

Le altre nomination in corsa

MIGLIOR COLONNA SONORA

Dan Romer, Benh Zeitlin per A Chiara

Verdena per America Latina

Pasquale Scialò per Ariaferma

Pivio & Aldo De Scalzi per Diabolik

Michele Braga, Gabriele Mainetti per Freaks Out

Nicola Piovani per I fratelli De Filippo

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Diabolik – Titolo: La profondità degli abissi – Musica, testi e interpretazione di: Manuel Agnelli

I fratelli De Filippo – Titolo: Faccio ‘a polka – Musica di: Nicola Piovani – Testi di: Nicola Piovani, Dodo Gagliarde – Interpretata da: Anna Ferraioli Ravel

L’arminuta – Titolo: Just You – Musica e testi di: Giuliano Taviani, Carmelo Travia – Interpretata da: Marianna Travia

Marilyn ha gli occhi neri – Titolo: Nei tuoi occhi – Musica di: Francesca Michielin, Andrea Farri – Testi e interpretazione di: Francesca Michielin

Piccolo corpo – Titolo: Piccolo corpo – Musica di: Fredrika Stahl – Testi di: Laura Samani – Interpretata da: Celeste Cescutti, Coro Popolare

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Luca Servino – Susanna Abenavoli per Ariaferma

Noemi Marchica – Maria Michela De Domenico per Diabolik

Carmine Guarino – Iole Autero per È stata la mano di Dio

Massimiliano Sturiale – Ilaria Fallacara per Freaks Out

Giancarlo Muselli, Carlo Rescigno, Laura Casalini, Francesco Fonda per Qui rido io

MIGLIORI COSTUMI

Ginevra De Carolis per Diabolik

Mariano Tufano per È stata la mano di Dio

Mary Montalto per Freaks Out

Maurizio Millenotti per I fratelli De Filippo

Ursula Patzak per Qui rido io

MIGLIOR TRUCCO

Francesca Lodoli per Diabolik

Vincenzo Mastrantonio per È stata la mano di Dio

Diego Prestopino – Emanuele e Davide De Luca (prostetico o special make-up ) per Freaks Out

Maurizio Nardi per I fratelli De Filippo

Alessandro D’Anna per Qui rido io

MIGLIOR ACCONCIATURA

Alberta Giuliani per 7 donne e un mistero

Giuseppina Rotolo per A Chiara

Luca Pompozzi per Diabolik

Marco Perna per Freaks Out

Francesco Pegoretti per I fratelli De Filippo

I restanti premi

MIGLIOR MONTAGGIO

Affonso Goncalves per A Chiara

Carlotta Cristiani per Ariaferma

Cristiano Travaglioli per È stata la mano di Dio

Massimo Quaglia, Annalisa Schillaci per Ennio

Jacopo Quadri per Qui rido io

MIGLIOR SUONO

Ariaferma

E’ stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX

A Classic Horror Story

Diabolik

E’ stata la mano di Dio

Freaks Out

La terra dei figli

DAVID GIOVANI

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – Riccardo Milani

Diabolik di Manetti Bros

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Ennio di Giuseppe Tornatore

Freaks Out di Gabriele Mainetti