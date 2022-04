Un’altra verità serie tv Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su

Canale 5 propone prossimamente la serie tv dal titolo Un’altra verità. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è tra Francia e Belgio. L’anno di realizzazione è il 2021. La serie si compone di dodici episodi totali. Canale 5 manderà in onda due puntate in prima serata nella collocazione del mercoledì.

Un’altra verità serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Benedicte Charles e Olivier Pouponneau. Protagonisti principali sono Audrey Barreyre e Joseph Layrac interpretati rispettivamente da Thierry Neuvic e Annelise Hesme. Nel cast anche Hubert Delattre nel ruolo di Jean-Christophe Barreyre .

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Basque Country nel territorio della Iparralde.

La produzione è della BE-FILMS in collaborazione con France Télévisions e RTBF.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il titolo J’ai menti.

Un’altra verità – trama della serie tv in onda su Canale 5

La vicenda inizia nel 2003 quando un serial killer, soprannominato il killer di Itsa, uccideva ferocemente nella regione del Biarritz nel sud-ovest della Francia. L’abitudine del killer era di uccidere le vittime, raderle a zero e pulirle con la candeggina per cancellarne ogni traccia.

Nello stesso tempo Audrey è una adolescente che trascorre le sue giornate dedicandosi al surf, alla spiaggia e alle serate in discoteca. La sua vita però prende una svolta drammatica la notte in cui irrompe in una lussuosa villa con il fidanzato Eric.

Si tratta per loro soltanto di un gioco. E per gioco Eric le mette al collo una preziosa collana. Nel frattempo scoppia un incendio. Eric, impaurito, fugge in macchina abbandonando Audrey che cerca una via di scampo da sola nella foresta. Quindi viene aggredita da uno sconosciuto che sta cercando di ucciderla. La giovane riesce a scappare, ma perde la sua collana.

Il fidanzato Eric è preoccupato perché vuole impedire ad Audrey di rivelare la loro irruzione alla polizia. In ospedale Eric viene a sapere che il padre della sua migliore amica Elaura ovvero il pompiere Frank Montel, è rimasto gravemente ustionato nell’incendio.

L’adolescente, terrorizzata, mente alla polizia e lascia che le accuse cadono su un argentino. Dovrebbe essere lui il famigerato serial killer. I loro sospetti non sono giusti perché l’uomo si suicida in prigione. E subito dopo Elaura viene uccisa da Itsa.

Trascorrono 16 anni e siamo nel 2019. Audrey è sposata ed è diventata madre. È un avvocato famoso di 35 anni che opera a Parigi.

Un giorno per caso viene a sapere che il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni è stato trovato nei boschi vicino Biarritz. La ragazza indossava una preziosa collana al collo.

Audrey è convinta che l’assassino sia tornato. Infatti riconosce nelle foto della giovane morta la sua collana persa 16 anni prima.

Quando va in onda

La miniserie va in onda su Canale 5 in due prime serate. Inizia il 27 aprile e si conclude il 4 maggio per un totale di sei episodi complessivi. Originariamente la serie era composta da dodici episodi che Mediaset ha rieditato in 6 episodi e ne trasmette tre a settimana.

Un’altra verità – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un’altra verità e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Camille Lou : Audrey Barreyre

: Audrey Barreyre Thierry Neuvic : Joseph Layrac

: Joseph Layrac Annelise Hesme : Sophie Barreyre

: Sophie Barreyre Hubert Delattre : Jean-Christophe Barreyre

: Jean-Christophe Barreyre Natalia Dontcheva : Marianne Montel

: Marianne Montel Stéphan Guérin-Tillié : Mikel Condé

: Mikel Condé Roxane Bret : Ana Condé

: Ana Condé Marilyn Lima : Pauline Layrac

: Pauline Layrac Marylin Lima : Pauline

: Pauline Patrick Médioni : Franck Montel

: Franck Montel Christopher Bayemi : Jean Vigne

: Jean Vigne Hélène Seuzaret : Catherine Inuretta

: Catherine Inuretta Nicolas Abraham: Victor Inuretta