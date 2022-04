Gli eredi della Terra questa sera i primi tre episodi su Canale 5

Condividi su

Canale 5 propone oggi la serie tv Gli eredi della Terra con gli episodi i cui titoli sono rispettivamente Destino, Penitenza e Taglione.

La nuova trasposizione del bestseller di Ildefonso Falçones andrà in onda in tre appuntamenti, sulla rete diretta da Giancarlo Scheri.

Los herederos de la Tierra – in contemporanea su Netflix, nel resto del mondo – è ambientata nel Quattrocento e narra una Barcellona affascinante ma indolente, sempre all’ombra dell’imponente Cattedrale di Santa Maria del Mar. Qui, negli anni turbolenti del Concilio di Costanza, Falçones ha ricreato una società vivace, ma soffocata da una nobiltà capricciosa e corrotta, nella quale emerge un uomo che desidera una vita che non sacrifichi dignità e affetti.

Gli eredi della Terra Destino, Penitenza e Taglione – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Jordi Frades. Protagonisti principali sono Mar e Hugo Llor interpretati rispettivamente da Michelle Jenner e Yon González. Nel cast anche Elena Rivera a cui dà il volto Caterina Llor. I telespettatori italiano conoscono l’attrice Michelle Jenner per aver preso parte alla serie tv Isabel.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Barcellona nel territorio della Catalogna.

La produzione è della Atresmedia in collaborazione con Diagonal TV e Netflix Studios. La serie è conosciuta a livello internazionale con il titolo Los herederos de la tierra.

Gli eredi della Terra Destino – trama

Barcellona, 1387. Hugo Llor, un ragazzo di umili origini figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau Estanyol, l’uomo più ricco della città. Ma la sua ambizione di diventare un costruttore navale si infrangeranno contro una realtà spietata. Hugo assisterà all’assassinio di Arnau, mentre Bernat, figlio di Arnau, si appresta a succedere a suo padre.

Penitenza – trama

Hugo vuole vendicare la morte di Arnau Estanyol. Nel frattempo, sopraggiunge Bernat che scopre cosa è successo a suo padre. Mar sopravvive grazie all’aiuto di Jucef Crecas, vecchio compagno di Arnau. Bernat ritorna e fallisce nel suo tentativo di vendetta e viene mandato in carcere. Poi, Jucef offre a Hugo un lavoro come assistente di Mahir, che si dedica alla produzione di vino e lo introduce in questa attività.

Taglione – trama

Hugo si è innamorato della figlia di Jucef, Dolca, che, nonostante sia fidanzata, gli si concede. Regina, amica di Dolca, ci prova con Hugo e Dolca gli consiglia di starle lontano. In città, la folla cristiana attacca gli ebrei, uccidendo tutti coloro che incontrano sul loro cammino. Dolca muore per mano di Perro Calvo, un nemico di Hugo Llor, che fa in tempo a salvare Regina, amica di Dolca. Il tempo passa e Hugo si occupa dei vigneti.

Gli eredi della Terra: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gli eredi della Terra e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Michelle Jenner : Mar

: Mar Yon González : Hugo Llor

: Hugo Llor David Solans : Hugo Llor giovane

: Hugo Llor giovane Elena Rivera : Caterina Llor

: Caterina Llor Mercedes León : Barcha

: Barcha Aria Bedmar : Mercé

: Mercé Biel Montoro : Pedro

: Pedro Jordi Aguilar : Cesc

: Cesc Arnau Alsina Coll : Saul

: Saul Màrius Hernández : Mosé Vives

: Mosé Vives Christian Caner : Mateu

: Mateu Pedro Moya : commerciante di schiavi

: commerciante di schiavi Arturo Sancho : giovane Bernat

: giovane Bernat Oscar Foronda : Vescovo ufficiale

: Vescovo ufficiale Lolo Herrero : Re Giovanni d’Aragona

: Re Giovanni d’Aragona Edgar Moreno : ufficiale di Costantinopoli

: ufficiale di Costantinopoli Raül Tortosa : Ufficiale di processione

: Ufficiale di processione Jordi Planas : Veguer

: Veguer Joan Bentallé : guardia Tomeu

: guardia Tomeu Ettore Colombo : Domenico

: Domenico Coral Olivé : Signora Margarida

: Signora Margarida Blanca Star Olivera: signora alla cattedrale