Domenica In 17 aprile, anticipazioni: Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni tra gli ospiti

Domenica 17 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Domenica In. Alla conduzione dello show, come sempre, ci sarà Mara Venier, che anche nella giornata di Pasqua sarà in diretta dagli studi Rai Fabrizio Frizzi.

Domenica In 17 aprile, tra gli ospiti anche Albano

Anche nel corso della puntata pasquale di Domenica In, in onda il 17 aprile, la conduttrice accoglierà in studio numerosi ospiti. In primis, Mara Venier effettuerà una intervista doppia a Leonardo Pieraccioni e a Sabrina Ferilli. In particolare, il primo sarà presente in studio mentre la seconda presenzierà in collegamento. I due attori, nel corso della chiacchierata con Zia Mara, presenteranno il loro film Il sesso degli angeli. La pellicola sarà distribuita nei cinema italiani a partire dal prossimo 21 aprile.

Durante la puntata del 17 aprile di Domenica In, poi, Mara Venier darà il benvenuto in studio a un suo grande amico: Albano. Il cantante, infatti, sarà il protagonista di una lunga intervista con la padrona di casa. E poi, si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Infine, Albano si esibirà sulle note del brano Nessuno, duettando con la figlia Jasmine Carrisi.

Domenica In 17 aprile, nel corso della diretta la reunion degli Oliver Onions

Mara Venier, nella diretta di Domenica In del 17 aprile, accoglierà in studio anche Guido e Maurizio De Angelis. I due, durante lo show, saranno infatti i protagonisti di una reunion degli Oliver Onions. Il gruppo musicale, a Domenica In, si esibirà in un medley dei più grandi successi, contenuti nell’album Future Memorabilia. Tra le hit più famose ci sono Sandokan, Il Gatto Doraemon e Flying Through the Air.

Durante la puntata pasquale di Domenica In, poi, ci sarà anche spazio per il Maître Chocolatier Ernst Knam e sua moglie Frau Knam. I due sveleranno curiosità e segreti sull’uovo di Pasqua, dolce tipico della festività. Inoltre, con l’aiuto di alcuni piccoli ma attenti assistenti, i due pasticceri decoreranno le uova pasquali. Ernst Knam, in particolare, per la Pasqua 2022 ha realizzato due creazioni esclusive, ovvero l’Uovo Seduto e l’Uovo Nudo e Crudo.

Vito Coppola protagonista di una lezione di ballo

A Domenica In del 17 aprile, poi, sarà protagonista Mirko Casadei. L’uomo ricorderà il compianto padre Raoul, il Re del liscio scomparso nel marzo 2021. Con l’occasione, sarà presente anche Vito Coppola. Il ballerino, infatti, è protagonista di una lezione di ballo, concentrata soprattutto sul liscio e sulla mazurka. Nel corso della diretta, poi, ci sarà spazio anche per la magia. A tal proposito, infatti, sarà presente il mago Silvan, che allieterà i più piccoli con alcuni dei suoi trucchi più famosi.

A Domenica In del 17 aprile, però, ci sarà anche spazio per la riflessione e l’introspezione. Mara Venier accoglierà in studio Gigi Marzullo. Il conduttore presenterà il suo ultimo libro intitolato La vita è un sogno. L’opera, edita da Rai Libri, è una raccolta delle interviste più belle fatte da Marzullo nel corso della sua carriera. Nel libro sono presenti personaggi del calibro di Monica Vitti e Woody Allen.

Infine, nella puntata pasquale del programma ci sarà un collegamento con Lorella Boccia e Clementino. I due saranno alla sede Rai di Napoli e presenteranno la nuova edizione di Made in Sud, al via da lunedì 18 aprile su Rai 2.