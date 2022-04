Diavoli serie tv, la seconda stagione dal 22 aprile su Sky Atlantic: anticipazioni, trama, cast

Condividi su

Da venerdì 22 aprile, in prima serata su Sky Atlantic, debutta la seconda stagione della serie tv Diavoli. Il prodotto seriale, un thriller legato al tema finanziario, è una produzione originale Sky e ha, tra i protagonisti, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. La serie è visibile anche in streaming su Now TV e su Sky Go.

Diavoli serie tv, la storia è ispirata al best-seller di Guido Maria Brera

La serie tv Diavoli è ispirata, anche in questa seconda stagione, alle vicende raccontate nell’omonimo romanzo scritto da Guido Maria Brera. Proprio quest’ultimo è fra i produttori creativi della serie. Questa, poi, è prodotta da Sky Italia in collaborazione con la Lux Vide. Alla produzione ha preso parte anche la Big Light Productions.

Il prodotto seriale è realizzato in collaborazione con Sky Studios, con la Orange Studio e con la OCS. La serie tv Diavoli è un grandissimo successo anche all’estero. La distribuzione del prodotto sul mercato estero è curata dalla NBC Universal Global Distribution, che ha esportato la serie in più di 160 territori nel mondo.

Diavoli serie tv, la seconda stagione ha otto episodi

La seconda stagione di Diavoli è realizzata tra Roma e Londra e conta otto episodi inediti. Alla regia tornano Nick Hurran (Sherlock e Doctor Who tra i suoi successi) e Jan Maria Michelini (che ha diretto serie come Doc-Nelle tue mani e Blanca). Il prodotto, infine, è scritto da Frank Spotnitz e James Dormer, con la collaborazione di Naomi Gibney e Caroline Henry.

La serie tv Diavoli, anche nella seconda stagione, racconta gli effetti della guerra che ha attraversato il mondo occidentale nell’ultimo decennio. Un conflitto combattuto con la più potente delle armi: quella della finanza. Al centro delle vicende ci sono, ancora una volta, Alessandro Borghi (nuovo CEO della New York-London Investment Bank) e Patrick Dempsey (che interpreta Dominic Morgan, eminenza grigia della finanza mondiale).

La trama

La seconda stagione della serie tv Diavoli parte a quattro anni di distanza dalla fine della prima. Massimo Ruggero, infatti, è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l’euro e ha scelto di rimanere CEO dell’NYL. È il 2016, la Brexit è alle porte e Donald Trump lotta ferocemente per diventare il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Massimo, sempre di più messo in discussione dal board, sceglie di far arrivare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Dominic, però, combatte questa scelta, avvertendo Ruggero delle vere intenzioni dei partner cinesi. Questi ultimi, secondo Morgan, sono pronti a tutto pur di perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo crederà al suo vecchio mentore? Una domanda che, tra varie vicissitudini, porterà i protagonisti fino al 2020, in piena pandemia globale.

Serie tv Diavoli, il cast

Nella serie tv Diavoli il pubblico ritrova nuovi e vecchi protagonisti. Tra coloro che tornano nel prodotto seriale ci sono Malachi Kirby, Pia Mechler e Paul Chowdhry. I tre attori interpretano ancora i Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero. Tra gli attori che tornano a recitare nello sceneggiato seriale, poi, c’è anche Lars Mikkelsen, che interpreta Daniel Duval, il fondatore di Subterranea.

Nel corso della seconda stagione della serie, invece, fa il suo debutto Li Jun Li, che interpreta Wu Zhi, la nuova Head of Trading della NYL. Esordio nel prodotto seriale anche per Joel de la Fuente (che interpreta Cheng Liwei, nuovo membro del board) e Clara Rosager (che, invece, interpreta Nadya Wojcik, nuova protetta di Dominic).