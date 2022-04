Stasera in tv giovedì 21 aprile 2022, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 21 aprile 2022. Su Rai 3 Franco Di Mare conduce Speciale Frontiere. Canale 5 trasmette Big Show con Enrico Papi.

Stasera in Tv giovedì 21 aprile 202 2 , programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la fiction Don Matteo 13 con Maria Chiara Giannetta. Nell’episodio Così lontani, così vicini, Cecchini si ritrova improvvisamente al centro dell’attenzione a causa di un particolare caso letterario. E’ stata infatti pubblicata una serie di gialli che sembra ispirarsi al suo personaggio.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2010, Maschi contro femmine con Fabio De Luigi. La pellicola intreccia il racconto di alcuni protagonisti. Walter, allenatore di pallavolo, tradisce la moglie con una sua allieva mentre Andrea e l’amica Marta scoprono di essersi innamorati della stessa ragazza. Diego invece si innamora Chiara, l’unica che ha sempre rifiutato il suo corteggiamento.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Speciale Frontiere condotto da Franco Di Mare. Nell’appuntamento speciale il direttore di Rai 3 ripercorre tutte le tappe del conflitto bellico tra Russia e Ucraina. Un viaggio che inizia il 24 febbraio 2022 quando le prime truppe russe hanno iniziato a varcare il confine.

Stasera in Tv giovedì 21 aprile 202 2 , Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del conflitto tra Russia e Ucraina, in particolare sui contraccolpi economici delle sanzioni e sulla propaganda russa. Focus anche sulle polemiche scaturite dalla prese di posizione di uno degli esponenti dell’Associazione Partigiani D’Italia. Tra gli ospiti Elisabetta Gualmini, Andrea Ruggieri e Paola Ferrero.

Canale 5, alle 21.25, trasmette un nuova puntata di Big Show con Enrico Papi. In ogni appuntamento tutti possono diventare, a loro insaputa, protagonisti riuscendo a realizzare ad esempio uno dei loro sogni nel cassetto. Ospiti Ivana Spagna e Ron.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2012, Taken- La vendetta con Liam Neeson. La moglie Lenore e la figlia Kim raggiungono ad Istanbul l’agente segreto Bryan Mills. La loro felicità viene ben presto stravolta perchè alcnuni criminali sono intenzionati a rapirli tutti e tre.

Stasera in Tv, La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi non solo della guerra tra Russia e Ucraina ma anche degli altri temi più rilevanti in campo politico ed economico, a livello nazionale e internazionale. Presenti ospiti in studio e in collegamento.

Tv8, alle 21.30, manda in onda il film azione del 2004, Squadra 49 con John Travolta. Il vigile del fuoco Jack rimane imprigionato in un edificio in fiamme. In attesa dei soccorsi da parte dei colleghi, vede scorrere attraverso una serie di flashback tutta la propria vita.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2006, A casa con i suoi con Sarah Jessica Parker. Il trentacinquenne Tripp, gran appassionato di vela, vive ancora a casa con i propri genitori. Questi ultimi faranno di tutto per mandarlo via.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2002, Il pianista con Adrien Brody. Il noto pianista Szpilman durante l’invasione nazista viene deportato nel ghetto dove assiste con i propri occhi all’orrore delle persecuzioni razziali.

Cine34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1979, Mani di velluto con Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi. L’ingegner Guido Quiller, che ha brevettato un vetro antirapina, si innamora perdutamente della ladra Tilli. Per riuscire a conquistarla finge di essere uno scippatore.

Stasera in Tv giovedì 21 aprile 202 2 , film in onda su Sk y

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2022, Belli ciao con Pio e Amedeo. Pio e Amedeo, che vivono nel Sud Italia, si conoscono fin da bambini. Dopo aver finito il liceo Pio decide di trasferirsi a Milano per cercare fortuna. Non sa che il suo destino si incrocerà nuovamente con Amedeo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film biografico del 2020, Il Processo Percy con Christopher Walken. L’agricoltore canadese Percy viene chiamato a processo dalla multinazionale Monsanto con l’accusa di aver piantato dei semi che contengono dei geni prodotti dalla loro industria.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2014, Sorella vampiro 2- Pipistrelli nello stomaco con Marta Martin. Le sorelle Silvania e Dakaria devono unire le forze per contrastare i piani di un perfido vampiro. Nel frattempo Dakaria si innamora per la prima volta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2015, Close Range con Scott Adkins. L’ex militare Colton MacReady, decide di tornare in azione quando la propria famiglia inizia ad essere minacciata da un gruppo di narcotrafficanti.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film azione del 2015, Into the grizzly Maze con Thomas Jane. Due fratelli tornano in Alaska nella casa della loro infanzia dove vivevano i genitori. Quando decidono di partire insieme per un’escursione ma non sanno che un esemplare di orso grizzly è sulle loro tracce.