Germinal serie tv Rai 3 – trama, cast, finale

Rai 3 propone oggi la serie tv Germinal. Si tratta di un prodotto di genere drammatico ambientato nella seconda metà dell’Ottocento. Il prodotto è ispirato all’omonimo romanzo Germinale dello scrittore francese Émile Zola.

Siamo in presenza di una fiction che andrà in onda in tre puntate sulla terza rete Rai ogni venerdì. In particolare è il sedicesimo romanzo di Émile Zola scritto verso la metà del 1880. Originariamente la miniserie era composta da sei episodi, ognuno della durata di circa 52 minuti.

Rai 3 ha raggruppato in ogni puntata, due degli episodi della versione originale.

Germinal serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di David Hourrègue. Protagonisti principali sono Étienne Lantier e Catherine Maheu, interpretati rispettivamente da Louis Peres e Rose-Marie Perreault. Nel cast anche Guillaume de Tonquédec nel ruolo del signor Hennebeau.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe della capitale francese.

La produzione è della Banijay Studios France in collaborazione con Rai Fiction, Digital District, Francè 2 e ZDF.

La miniserie e finanziata per un totale di 12 milioni di euro da Rai Fiction per l’Italia, France 2 per la Francia e ZDF per la Germania.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Germinal – trama della serie tv in onda su Rai 3

La trama raccontata, che si svolge nella seconda metà dell’Ottocento, ha come protagonista Étienne Lantier, un giovane di 20 anni disoccupato.

Étienne arriva nella regione mineraria di Montsou nel nord della Francia. Viene ospitato da un conoscente di nome Rasseneur che lo aiuta ad entrare nella miniera di cui è padrone il signor Hennebeau.

Étienne viene inserito nel gruppo di lavoro del capofamiglia Maheu, dove conosce la giovane Catherine. Immediatamente Étienne viene attratto ed affascinato dalla giovane Catherine. Ma scatena la gelosia del violento Chaval, un suo spasimante intenzionato a conquistarla.

Étienne si integra molto presto con gli altri lavoratori. In particolare viene colpito dalle condizioni miserrime in cui sono costretti a districarsi i dipendenti e dai soprusi della proprietà.

Inizia così a guidare delle proteste il nome della rivoluzione sociale. Ma le sue rivendicazioni non trovano ascolto, almeno nella prima parte della vicenda.

Spoiler finale

Poiché la compagnia delle miniere è in grave crisi economica, abbassa ulteriormente i salari dei minatori. Sarà Étienne a guidare lo sciopero e a mettersi a capo delle proteste.

Comincia un braccio di ferro estenuante tra i lavoratori e la proprietà destinato a durare molte settimane.

Germinal: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Germinal e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Louis Peres : Étienne Lantier

: Étienne Lantier Guillaume de Tonquédec : signor Hennebeau

: signor Hennebeau Alix Poisson : La Maheude

: La Maheude Thierry Godard : Maheu

: Maheu Natacha Lindinger : Signora Hennebeau

: Signora Hennebeau Sami Bouajila : Deneulin

: Deneulin Jonas Bloquet : Chaval

: Chaval Rose-Marie Perreault : Catherine Maheu

: Catherine Maheu Steve Tientcheu : Rasseneur

: Rasseneur Stefano Cassetti : Souvarine

: Souvarine Aliocha Schneider : Négrel

: Négrel Jack Claudany : medico aziendale

: medico aziendale Sebastien Colaert : campione regionale di boxe

: campione regionale di boxe Steve Driesen: Bressan