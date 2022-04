Uno Maggio Taranto 2022, il cast completo: sul palco anche Gianni Morandi

Condividi su

Domenica 1 maggio, alle ore 14:00, è previsto l’inizio dell’evento Uno Maggio Taranto 2022. La manifestazione si tiene nel giorno della Festa del Lavoro. L’evento tornerà a svolgersi dopo uno stop di due anni, causato dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. La manifestazione ha come sede il Parco archeologico delle mura greche. L’evento sarà visibile in diretta tv e in streaming sull’emittente locale pugliese Antenna Sud.

Uno Maggio Taranto 2022, tra i direttori artistici anche Diodato

L’evento Uno Maggio Taranto 2022 viene chiamato anche controconcertone. Chiaro riferimento, questo, al concerto del Primo Maggio che si svolge, da decenni, in Piazza San Giovanni a Roma. Il sottotitolo del concerto pugliese è Libero e pensante, dal nome del comitato degli organizzatori. Anche quest’anno, infatti, il festival sarà promosso dall’Associazione Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

I conduttori dell’evento saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. La direzione artistica del controconcertone, invece, sarà curata da Roy Paci, Michele Riondino e Diodato.

Uno Maggio Taranto 2022, durante il concerto saliranno sul palco numerosi attivisti

I tre direttori artistici, durante Uno Maggio Taranto 2022, saranno anche protagonisti sul palco. In particolare, il controconcertone sarà aperto da Diodato. L’artista, infatti, si esibirà con Fai Rumore, la canzone con la quale ha vinto l’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Anche Roy Paci e Michele Riondino saliranno, spesso, sul palco.

In Uno Maggio Taranto 2022, la musica farà da amplificatore agli interventi degli attivisti. Molti, infatti, quelli che saliranno sul palco. Numerosi i temi che verranno affrontati durante la manifestazione. In primis quello della pace, quanto mai attuale vista la guerra in Ucraina. Nell’evento si parlerà anche del mondo del lavoro, dell’ambiente e della giustizia sociale. Avrà un ruolo molto importante, poi, anche la parità di genere.

Il cast dell’evento

Sul palco di Uno Maggio Taranto 2022 ci sarà, in primis, Gianni Morandi. Il cantante, terzo classificato nell’ultima edizione di Sanremo, parteciperà per la prima volta all’evento. Insieme a lui, nel cast, ci saranno Ermal Meta, Ditonellapiaga, Giovanni Caccamo, Gaia, Calibro 35, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Michela Vicario, Eugenio in via di Gioia e i Melancholia.

A Uno Maggio Taranto 2022, poi, parteciperanno anche i 99 posse, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Erica Mou, N.A.I.P, Andrea Pennacchi, Terraross, Cosmo, Francesco Forni, Don Ciccio African Party, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, The Niro e Fabio Celenza. Sul palco della manifestazione saliranno anche quattro band emergenti, selezionate da una giuria di esperti. Partecipa, infine, anche Francesco Lettieri, vincitore del contest Musica contro le mafie.