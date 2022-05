L’Assistente di volo, la stagione 2 del comedy-thriller con Sharon Stone su Sky e Now

Condividi su

In arrivo nei prossimi giorni l’attesa serie tv, già un successo negli States, L’Assistente di volo 2 – The Flight Attendant 2, sbarcherà in Italia su Sky.

Negli 8 episodi inediti della seconda stagione vedremo ancora protagonista Kaley Cuoco, l’esuberante Penny di The Big Bang Theory. Le puntate del comedy-thriller dal 9 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW rappresentano la seconda stagione. Negli ultimi giorni è stato rilasciato il trailer ufficiale in italiano de L’Assistente di volo 2 – The Flight Attendant 2, la serie tv effervescente costruita sulle rocambolesche avventure della hostess interpretata da Kaley Cuoco. Nel remake de L’Assistente di volo una new entry speciale: l’attrice di fama internazionale Sharon Stone.

La trama de L’Assistente di volo 2

La seconda stagione de L’assistente di volo uscirà dal 9 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW – disponibile anche on demand – i cui 8 episodi previsti verranno diffusi con cadenza settimanale, nell’appuntamento fisso del lunedì alle ore 21,15. Il testo del comedy-thriller americano è prodotto e scritto dallo showrunner Steve Yockey, la cui trama sviluppa l’evoluzione della vita di Cassie Bowden, la hostess interpretata dall’attrice di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco.

La protagonista è una donna in carriera che si divide tra il lavoro di assistente di volo e un nuovo ingaggio legato al mondo dello spionaggio: assunta dall’intelligence segreta Usa, nientemeno che dalla CIA. La neo spia si troverà, suo malgrado, ad assistere a un omicidio che la risucchierà nel vortice di un complotto internazionale, ad alto rischio per la sua vita.

Cassie, a Los Angeles, conduce una nuova fase della sua vita, da astemia. E’ una donna felice, dopo la parentesi da alcolista, appassionata del suo ruolo di assistente di volo e, adesso, è diventata una vera spia, un membro segreto della CIA. Per l’Agenzia lei è incaricata di acquisire informazioni strategiche su alcuni passeggeri importanti segnalati, che viaggiano a bordo dei suoi jet. Ma l’essere testimone di un omicidio, l’ha trascinata in un intrigo dai contorni pericolosi. C’è la farà a risolvere l’enigma e sopravvivere a tutte le peripezie nel ruolo di spia?

Il cast della serie tv di Sky

In L’Assistente di volo 2 ad affiancare la protagonista Kaley Cuoco – candidata come miglior attrice agli Emmy e ai Golden Globe Awards per la sua interpretazione nella prima serie – vedremo Zosia Mamet (Girls) nel ruolo di Annie Mouradian, la migliore amica di Cassie Bowden.

T.R. Knight (Grey’s Anatomy) ricopre il ruolo di Davey, suo fratello. Poi Rosie Perez e Griffin Matthews interpretano rispettivamente Megan Briscoe e Shane Evans, amici e colleghi della Cia di Cassie. Yasha Jackson è Jada Harris, collega dei servizi segreti. E Deniz Akdeniz incarna Max, il fidanzato di Annie.

Nella serie tv targata Sky, in questa nuova stagione, vedremo la star di Hollywood, già nominata all’Oscar, Sharon Stone che interpreta il ruolo di Lisa Bowden, la madre di Cassie. Lisa è logorata dal comportamento “outsider” della figlia, dedita per lunghi anni al vizio dell’alcolismo. Un rapporto affettivo madre-figlia costantemente in bilico che rischia di frantumarsi da un momento all’altro.

Oltre alla Stone nel cast de L’Assistente di volo 2 ritroviamo diversi attori nuovi. Santiago Cabrera (Star Trek: Picard) si cala nella parte di Marco, la nuova fiamma della protagonista, Mo McRae (Sons of Anarchy) nel ruolo di Benjamin Barry.

L’attrice Callie Hernandez (Soundtrack) è Gabrielle Diaz, Joseph Julian Soria (Army Wives) è Esteban Diaz. Poi Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm) nel ruolo di Dot Karlson, Mae Martin (Feel Good) interpreta Grace St. James e Jessie Ennis (Mythic Quest).

L’Assistente di volo 2 – The Flight Attendant 2 è scritta e prodotta da Steve Yockey per HBO Max. La protagonista della serie tv, Kaley Cuoco, è anche produttrice esecutiva partecipando con la sua casa di produzione Yes, Norman Productions.