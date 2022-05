La Pupa e il Secchione diretta 3 maggio: la finale, ecco la coppia vincitrice

Condividi su

Martedì 3 maggio va in onda dalle 21.25 su Italia 1 la finale de La Pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso.

La scorsa settimana sono stati eliminati Alessio e Ilaria e le coppie ancora in gara affrontano le ultime prove per conquistare la vittoria. In palio il montepremi da 20 mila euro.

Nell’ultimo appuntamento Giucas Casella è Pupo per una sera ed assegnerà 5 punti bonus. Sono previste anche delle sorprese. Elena Morali riceve la proposta di matrimonio da parte del fidanzato Luigi Favoloso mentre Francesco Chiofalo incontra le iena Andrea Agresti.

La Pupa e il Secchione, diretta 3 maggio, la finale, Giucas Casella

Nella diretta del 3 maggio, Barbara D’Urso accoglie in studio i giudici Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

La puntata inizia con il riassunto della settimana dove le coppie ancora in gara cercano di vivere spensieratamente gli ultimi giorni in villa. Nel corso della trasmissione i secchioni e le secchione sono lentamente riusciti a trovare fiducia in loro stessi. Sono nate anche delle amicizie.

I tre giudici hanno scelto di raggiungere le coppie nella villa. Federico Fashion Style si è occupato del look, Soleil Sorge su consigli di seduzione. Antonella Elia invece è stata una motivatrice.

La conduttrice introduce poi il Pupo per una sera della finale, Giucas Casella.

Nel corso della settimana le coppie a turno e bendate dovevano trovarsi e abbracciarsi nel più breve tempo possibile, indossando le vesti di Adamo e Eva. In cambio hanno ottenuto dei punti.

Secondo la classifica ai primi tre posti invece Alessandro e Emy, Denis e Annaclara, Francesco e Valentina. Seguono Asia e Mirko al quarto posto, e ancora Maria Laura ed Edoardo.

Ultimi classificati Elena e Aristide, Mila e Gianmarco.

La Pupa e il Secchione, Bagno di Cultura

Elena e Aristide, Mila e Gianmarco devono sfidarsi al Bagno di Cultura. Seguono domande di cultura generale ma anche di argomenti frivoli. Vengono eliminati Elena e Aristide. Elena non accetta la sconfitta e abbondona lo studio.

Entra in studio Flavia Vento che dopo il battibecco con Antonella Elia è tornata per una nuova esibizione. Cerca di interpretare Ambra Angiolini in Non è la Rai, cantando T’Appartengo. Oltre ad andare fuori tempo è visibilmente stonata.

Le esibizioni delle coppie

Barbara D’Urso dà il via alle esibizioni delle coppie che verranno valutate dai giudici. Iniziano Maria Laura ed Edoardo con un balletto che coniuga danza classica e moderna. Voto 8 da Federico Fashion Style.

Anche Antonella Elia si esibisce con il brano Diamonds Are a Girl’s Best Friend. Soleil Sorge ha invece scelto di ballare sulle note di Toxic di Britney Spears.

E’ il turno dell’esibizione di Mila e Gianmarco. Dopo una lunga premessa incentrata sul fatto che Mila da piccola non ha potuto studiare, i due ballano una bachata. Performance per nulla gradita da Soleil Sorge. Voto 0 da quest’ultima. In collegamento c’è la sorella di Mila, per una sorpresa.

Alessandro e Emy invece scelto di riproporre i personaggi di John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction. Voto 10 da Antonella Elia.

Seguono Denis e Annaclara che hanno deciso di imitare John Travolta e Olivia Newton John in Grease con You’re the one that I want. Voto 8 da Federico Fashion Style.