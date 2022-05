The Wilds 2 serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Amazon Prime Video propone dal 6 maggiola serie tv The Wilds 2. Si tratta di un prodotto di genere fantastico con atmosfere thriller.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022 e la serie si compone in tutto di otto episodi della durata ognuno di circa 50 minuti.

The Wilds 2 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Sarah Streicher. Protagonisti principali sono Fatin Jadmani e Dot Campbell interpretati rispettivamente da Sophia Taylor Ali e Shannon Berry. Nel cast anche Jenna Clause nel ruolo di Martha Blackburn.

Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda, in particolare a Swanson località nel territorio di Auckland.

La produzione è della AB Baby Productions in collaborazione con ABC Signature e Amazon Studios.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

The Wilds 2 – trama della serie tv in onda su Prime Video

La seconda stagione dell’elettrizzante serie The Wilds sarà ancora più adrenalinica ed emozionante della prima. Intanto continuerà a raccontare le tormentate disavventure di un gruppo di adolescenti bloccate su un’isola deserta.

Fin dalle prime immagini lo spettatore può notare quanto siano sempre più rischiose le sfide che le ragazze, intrappolate sull’isola misteriosa, dovranno affrontare. E, sempre nelle prime immagini, ecco la presenza di un inedito gruppo di ragazzi naufraghi che affiancheranno le ragazze in questa seconda stagione.

Naturalmente sull’isola deserta le ragazze non sono finite per caso. Infatti sono stato segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale.

Curiosità

La nuova stagione aumenta il pathos svelando subito ai telespettatori, che non sono soltanto delle ragazze ad essere studiate e monitorizzate. Ma c’è un nuovo gruppo di ragazzi. Su un’isola, non molto lontana dalla precedente, c’è un gruppo di soli ragazzi adolescenti, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza.

Il tutto sotto lo sguardo vigile ed interessato del burattinaio che ha dato vita a tale esperimento sociale. Le conseguenze saranno drammatiche per ambedue i gruppi e tutti dovranno fare in modo da salvare la loro vita.

The Wilds 2: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Wilds 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Sophia Taylor Ali : Fatin Jadmani

: Fatin Jadmani Shannon Berry : Dot Campbell

: Dot Campbell Jenna Clause : Martha Blackburn

: Martha Blackburn Reign Edwards : Rachel Reid

: Rachel Reid Mia Healey : Shelby Goodkind

: Shelby Goodkind Helena Howard : Nora Reid

: Nora Reid Erana James : Toni Shalifoe

: Toni Shalifoe Sarah Pidgeon : Leah Rilke

: Leah Rilke David Sullivan : Daniel Faber

: Daniel Faber Troy Winbush : Dean Young

: Dean Young Rachel Griffiths : Gretchen Klein

: Gretchen Klein Zack Calderon : Rafael Garcia

: Rafael Garcia Aidan Laprete : Henry Tanaka

: Henry Tanaka Nicholas Coombe : Josh Herbert

: Josh Herbert Charles Alexander : Kirin O’Conner

: Kirin O’Conner Miles Gutierrez-Riley : Ivan Taylor

: Ivan Taylor Reed Shannon : Scotty Simms

: Scotty Simms Tanner Ray Rook : Bo Leonard

: Bo Leonard Alex Fitzalan: Seth Novak