Vera 11 serie tv Giallo – trama, cast, finale

Condividi su

Giallo propone questa sera Vera 11, la serie tv con protagonista l’ispettrice capo Vera Stanhope. Arriva così l’undicesima stagione del racconto televisivo di genere poliziesco basato sui romanzi di Ann Cleeves, scrittrice britannica di libri gialli.

In Italia la serie va in onda sempre sul canale Giallo che ne ha proposto le varie stagioni. In effetti le stagioni complessive della serie al momento sono undici ma è ancora in produzione.

Vera 11 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Paul Gay. Protagonisti principali sono Vera Stanhope interpretata da Brenda Blethyn e Aiden Healy ovvero l’attore Kenny Doughty.

Le riprese si sono svolte in Inghilterra, in particolare a Wallsend località nella contea del Tyne and Wear.

La produzione è della ITV Studios.

L’ispettore capo Vera Stanhope agisce nella cittadina di Northumberland, contea del nord-est dell’Inghilterra ai confini con la Scozia.

Con questo prodotto Giallo festeggia 10 anni di presenza in video su canale 38 essendo nato proprio il 14 maggio del 2012.

Vera 11 – trama della serie tv in onda su Giallo

La trama ha come protagonista Vera Stanhope, ispettore capo e detective che sta per andare in pensione. Questa sera la nuova stagione inedita avrà molte novità rispetto alle precedenti. Innanzitutto Vera Stanhope è diventata ancora più caparbia e a tratti addirittura rude.

Ispettore capo di Polizia, da anni indaga e risolve i casi criminali che accadono nella sua sperduta contea sulle scogliere del Northumberland. Naturalmente ha qualche richiamo ad altri personaggi di fantasia, tra questi, la Miss Marple di Agatha Christie e l’ispettore Colombo. Ricorda l’ispettore Colombo perché indossa quasi sempre un impermeabile sdrucito e trasandato. Ma la sua mente però è lucida ed è perfetta per le indagini che si risolvono sempre nel migliore dei modi.

Vicina alla pensione, moderatamente misantropa ed amante del buon whisky, anche Vera nasconde molti demoni nel suo passato.

L’ispettrice si muove con trascurata disinvoltura tra atmosfere inglesi molto cupe, incontra personaggi tratteggiati con gusto dalla sceneggiatura, lavora con l’anima, la testa ed il cuore.

Curiosità

Sei sono i casi che compongono Vera 11. Durante lo svolgimento di ognuno di essi, Vera Stanhope dovrà fare luce su casi che si presentano apparentemente senza un colpevole. Sarà lei con il suo proverbiale senso analitico e con il suo acuto spirito di osservazione a collegare tutti gli indizi e arrivare così alla verità, ovvero alla scoperta del colpevole.

Avvertiamo i fan che è stata confermata anche la dodicesima stagione di Vera.

Vera 11: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Vera 11 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Brenda Blethyn : ispettrice capo Vera Stanhope

: ispettrice capo Vera Stanhope David Leon : sergente Joe Ashworth

: sergente Joe Ashworth Jon Morrison : agente Kenny Lockhart

: agente Kenny Lockhart Wunmi Mosaku : agente Constable Holly Lawson

: agente Constable Holly Lawson Cush Jumbo : agente Bethany Whelan

: agente Bethany Whelan Paul Ritter : patologo Billy Cartwright

: patologo Billy Cartwright Sonya Cassidy : Celine Ashworth

: Celine Ashworth Tom Hutch : ispettore capo Roberts

: ispettore capo Roberts Claire Calbraith : capitano Shepherd

: capitano Shepherd Riley Jones: agente Edwards