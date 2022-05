Germinal seconda puntata – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 3 propone oggi la seconda puntata della serie tv Germinal. Si tratta di un prodotto di genere drammatico ambientato nella seconda metà dell’Ottocento. Il prodotto è ispirato all’omonimo romanzo Germinale dello scrittore francese Émile Zola.

Siamo in presenza di una fiction che andrà in onda in tre puntate sulla terza rete Rai ogni venerdì. In particolare è il sedicesimo romanzo di Émile Zola scritto verso la metà del 1880. Originariamente la miniserie era composta da sei episodi, ognuno della durata di circa 52 minuti.

Rai 3 ha raggruppato in ogni puntata, due degli episodi della versione originale.

Germinal seconda puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di David Hourrègue. Protagonisti principali sono Étienne Lantier e Catherine Maheu, interpretati rispettivamente da Louis Peres e Rose-Marie Perreault. Nel cast anche Guillaume de Tonquédec nel ruolo del signor Hennebeau.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe della capitale francese.

La produzione è della Banijay Studios France in collaborazione con Rai Fiction, Digital District, Francè 2 e ZDF.

La miniserie e finanziata per un totale di 12 milioni di euro da Rai Fiction per l’Italia, France 2 per la Francia e ZDF per la Germania.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Germinal – trama della seconda puntata in onda su Rai 3

Lo sciopero è stato dichiarato, ma le magre riserve accumulate dai minatori non sarebbero durate a lungo. Per far tornare gli operai al lavoro il più presto possibile, l’azienda ha inviato Bressan, che non ha evitato nessun metodo per raggiungere i suoi scopi.

Alcuni di loro si sono arresi e sono andati al pozzo di Jean Bart. Percependo il rischio di smobilitazione, Etienne ha cercato di tenere insieme i minatori. Pluchart li ha visitati per convincerli ad aderire all’Internazionale dei lavoratori.

Spoiler finale

Bressan dice a Hennebeau che lo sciopero è ripreso. Vuole contattare Lille perché la gendarmeria sia inviata a rinforzare lo sciopero e impedire che altri minatori smettano di lavorare, ma il direttore ha un’altra idea in mente. Victor Deneulin ha fatto pressione su Antoine per incoraggiare i suoi colleghi a tornare nella miniera.

Furiosi, gli scioperanti vanno al pozzo Jean Bart, dove l’attività è ripresa, per attaccare le installazioni e coloro che considerano traditori della causa. La situazione sfugge a Etienne, che non vuole che nessun uomo sia ferito.

Germinal: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Germinal e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Louis Peres : Étienne Lantier

: Étienne Lantier Guillaume de Tonquédec : signor Hennebeau

: signor Hennebeau Alix Poisson : La Maheude

: La Maheude Thierry Godard : Maheu

: Maheu Natacha Lindinger : Signora Hennebeau

: Signora Hennebeau Sami Bouajila : Deneulin

: Deneulin Jonas Bloquet : Chaval

: Chaval Rose-Marie Perreault : Catherine Maheu

: Catherine Maheu Steve Tientcheu : Rasseneur

: Rasseneur Stefano Cassetti : Souvarine

: Souvarine Aliocha Schneider : Négrel

: Négrel Jack Claudany : medico aziendale

: medico aziendale Sebastien Colaert : campione regionale di boxe

: campione regionale di boxe Steve Driesen: Bressan