Rabbit Hole, inizia la produzione della serie originale Paramount+ Kiefer Sutherland tra i protagonisti

Paramount+, nota piattaforma streaming statunitense, ha annunciato l’avvio della produzione della serie tv originale Rabbit Hole. L’emittente OTT sarà disponibile, nel nostro paese, entro la fine del 2022.

Rabbit Hole serie tv, la produzione in Canada

La serie tv Rabbit Hole è prodotta dalla CBS Studios. Al momento non è dato sapere se il prodotto seriale si concluderà con una sola stagione o se, invece, nei progetti dell’emittente, vi sia una produzione estesa in più parti. Quel che è certo è che la stagione prossimamente in onda sarà formata da otto episodi.

Il produttore esecutivo della serie sarà Kiefer Sutherland. Quest’ultimo, che sarà anche il protagonista del prodotto, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della recitazione. Tra i ruoli che gli hanno dato maggiore visibilità vi è sicuramente quello di Jack Bauer in 24. La produzione di Rabbit Hole sarà curata anche da Suzan Bymel (che ha lavorato in Designated Survivor, altra serie con Sutherland), da Charlie Gogolak (produttore di The Sinner e WeCrashed) e da Hunt Baldwin (che, invece, ha lavorato in serie come The Closer e Longmire).

Rabbit Hole serie tv, il prodotto sarà disponibile entro la fine dell’anno

Alla produzione della serie ci sarà anche una coppia di registi. Al prodotto seriale, infatti, lavoreranno anche John Requa e Glenn Ficarra. I due registi hanno iniziato a collaborare insieme nel lontano 2001 e, nel corso della loro carriera, hanno diretto successi come This Is Us e Crazy, Stupid, Love.

Nelle intenzioni di Paramount+, la serie tv Rabbit Hole dovrebbe essere rilasciata negli Stati Uniti entro la fine del 2022. Tale scadenza dovrebbe valere anche a livello internazionale per Canada, Germania, Regno Unito, Australia, Svizzera, Francia e Austria. Al momento non si sa se il prodotto seriale sarà subito disponibile anche in Italia non appena arriverà la piattaforma.

La trama

Per quanto riguarda la trama, la serie tv Rabbit Hole sarà di genere thriller. Al centro di tutta la serie ci sarà il protagonista John Weir, un maestro dell’inganno nel mondo dello spionaggio aziendale. Quest’ultimo, però, sarà (suo discapito) al centro di un complotto quando verrà incastrato per un omicidio. Weir, in particolare, finirà nel mirino di alcune forze potenti con la capacità di influenzare e controllare la popolazione.

Oltre al già citato Kiefer Sutherland, nel cast della serie lavoreranno altri attori molto famosi. In primis sarà presente Charles Dance (Game of Thrones) che interpreterà il Dottor Ben Wilson. Nella produzione ci sarà anche Meta Golding (Empire) nel ruolo di Hailey Winton e Jason Butler Harner (Ozark) che interpreterà Valence.

Rabbit Hole serie tv, il cast

Di seguito il cast che prenderà parte alla serie tv Rabbit Hole.

Kiefer Sutherland: John Wier;

Charles Dance: Dr. Ben Wilson;

Meta Golding: Hailey Winton;

Enid Graham: Jo Madi;

Jason Butler Harner: Valence;

Walt Klink: Stagista;

Rob Yang: Edward Baldwin.