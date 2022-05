Terminal List, la serie thriller con Chris Pratt: un Navy Seal in cerca di riscatto in uscita su Prime Video

Condividi su

In imminente uscita su Prime Video la serie thriller Terminal List, dalle atmosfere cospirative in un contesto che evoca scenari militari e di intelligence. Al centro della nuova serie tv, le vicende rocambolesche del protagonista Chirs Pratt, un Navy Seal tradito dal sistema e dai poteri forti che hanno compromesso la sua carriera militare e la sua stessa esistenza.

Recentemente il colosso dello streaming Amazon Prime Video ha rilasciato a livello internazionale il teaser trailer ufficiale e il poster di Terminal List. La serie thriller diretta dal regista Antoine Fuqua, debutta il 1 luglio su Prime Video. Gli otto episodi di cui si compone Terminal List saranno distribuiti in oltre 240 Paesi in tutto il globo. Scopriamo le immagini del teaser trailer dai toni accattivanti della produzione targata Prime Video.

La trama avvincente di Terminal List

Ispirato all’omonimo romanzo best-seller dello scrittore Jack Carr, Terminal List propone il racconto che ruota attorno alle vicende di James Reece (Chris Pratt). Snodo centrale della trama, l’episodio in cui la squadra di Navy Seal guidata da Reece cade in un’imboscata nel corso di una missione segreta rischiosa. L’unico ad uscirne vivo è Reece ma, tormentato dai dubbi e rimorsi, al rientro a casa dalla sua famiglia non si dà pace. Non riuscendo a ricostruire la dinamica dell’accaduto, mette in dubbio la sua innocenza. Con lo scorrere delle sequenze sceniche, ecco l’affiorare di elementi probanti e illuminanti per il Navy Seal che scopre la regia occulta di forze potenti che agiscono contro di lui. A rischio della sua vita e dell’incolumità dei suoi cari.

Diretta dal noto regista Antoine Fuqua – Southpaw: L’ultima sfida, Training Day, The Equalizer: Il vendicatore -, Terminal List segue il filone narrativo di produzioni ad alto impatto emotivo e dai contorni delle spy stories come Tom Clancy’s Jack Ryan e Reacher. Protagonista della serie thriller è Chris Pratt nel ruolo di James Reece. L’attore, recentemente, ha recitato in un’altra produzione di Prime Video, protagonista nel film The Tomorrow War. Le riprese degli otto episodi della serie tv sono partite il 9 marzo 2021. Le prime immagini ufficiali della serie thriller sono state diffuse il 10 maggio scorso nella previsione di uscita per il 1 luglio 2022 su Amazon Prime Video.

Il cast della serie thriller Prime Video

Nel cast di Terminal List, oltre Chris Pratt, compaiono anche Constance Wu – Fresh Off the Boat – nel ruolo di Katie Buranek, una corrispondente di guerra che parteggia per Reece cercando a tutti i costi di far affiorare la verità sulla trama cospirativa ordita contro di lui. Taylor Kitsch – True Detective – interpreta Ben Edwards, un ex Navy Seal e membro del Ground Branch della CIA che supporta il suo amico James nella lotta ingaggiata contro i suoi nemici oscuri al fine di ottenere giustizia. Altri interpreti nella serie, Jeanne Tripplehorn (Lorraine Hartley), Riley Keough (Lauren Reece), Arlo Mertz (Lucy Reece).

Jai Courtney – Suicide Squad – è Steven Horn nel ruolo di un miliardario, figura influente alla Capstone Industries, un importante fondo di investimento internazionale che opera come minaccia per incastrare James Reece. Poi, JD Pardo (Tony Liddel), Patrick Schwarzenegger– figlio di Arnold e cognato di Chris Pratt – (Donny Mitchell), LaMonica Garrett (Comandante Fox). Nel cast figurano anche Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw (Ernest “Boozer” Vickers). E Christina Vidal (Mac Wilson), Nick Chinlund, Matthew Rauch (Capitano Howard), Warren Kole e Alexis Louder (Nicole Deptul).

Terminal List è ideato da Max Adams, Tolu Awosika, Lisa Long, Olumide Odebunmi e Hennah Sekandary. A dirigere la serie Prime, Antoine Fuqua ed Ellen Kuras. I produttori esecutivi sono Chris Pratt e Jon Schumacher per la Indivisible Productions. Antoine Fuqua per la Fuqua Films e lo sceneggiatore-showrunner David DiGilio. Lo scrittore Jack Carr è anche executive producer, insieme allo sceneggiatore Daniel Shattuck.

Terminal List è una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in collaborazione con MRC Television.