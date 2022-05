New Amsterdam 4, il medical drama con Ryan Eggold sbarca in Italia in anteprima su Canale 5

Condividi su

Per gli appassionati delle serie televisive con protagonisti i medici in prima linea, in arrivo una produzione seguita dal pubblico internazionale e italiano: New Amsterdam 4. E’ in uscita la quarta stagione del medical drama che riproporrà le vicende intricate del personale medico dell’ospedale di New York. La rete ammiraglia Mediaset manderà in onda gli episodi di New Amsterdam 4 a partire dal 3 giugno, in prima serata. Il nuovo capitolo della famosa serie tv con Ryan Eggold sta per debuttare in Italia su Canale 5. I fan della serie medical si preparino ad assistere alle nuove storie in corsia e di cuore del dottor Goodwin.

New Amsterdam 4, il medical drama: la trama

La quarta stagione di New Amsterdam ha riscosso grande successo negli Stati Uniti dove la serie tv ha debuttato sulla rete NBC a settembre del 2021. Il medical drama sta per sbarcare in Italia in uscita da venerdì 3 giugno su Canale 5, con tre episodi in prima serata dalle 21.25. La produzione seriale si compone di ventidue episodi. Produttori esecutivi della serie, David Schulner e Peter Horton con Michael Slovis, David Foster, Aaron Ginsburg e Shaun Cassidy.

La stagione numero 4 di New Amsterdam è prodotta da Universal Television – una sezione di Universal Studio Group -, Pico Creek Productions e Mount Moriah. Il successo della serie tv medical ha indotto i produttori e l’emittente americana NBC a rinnovare l’opera televisiva per altre stagioni. Oltre la quarta, prossimamente in uscita, è prevista la quinta stagione in programma da scaletta sino al 2023, che segnerà la chiusura della serie.

Fulcro della trama di New Amsterdam, non sono soltanto le vicende sofferte dei pazienti e quelle di cuore in corsia. L’elemento propulsore del medical drama con protagonista Ryan Eggold è il cattivo funzionamento del sistema sanitario americano e i tentativi di porvi rimedio. New Amsterdam 4 è ambientato dalle origini in un ospedale – inesistente nella realtà – di New York da cui trae il titolo la serie. Figura centrale nel medical americano il dottor Max Goodwin. E’ il direttore medico dello storico ospedale pubblico degli States. Il suo ruolo si caratterizza per l’indole solidale e altruista finalizzata ad aiutare, in primis, i suoi pazienti e i colleghi, nonché il prossimo nella sua generalità.

La pandemia nella serie

Anche nella serie medical la pandemia da Covid 19 ha segnato le vicende interne dell’ospedale New Amsterdam. A seguito di tale fase emergenziale, densa di sacrifici per tutto il team di medici operante, il direttore sanitario Max Goodwin dà il via a un rinnovamento nella sfera professionale e privata.

Nell’ultimo capitolo della serie tv il pubblico vedrà un nuovo personaggio: la dottoressa Veronica Fuentes, chiamata per dare il suo contributo professionale nello staff sanitario e nel sistema sovraccaricato e a corto di sovvenzionamenti dell’ospedale prima diretto dal dottor Goodwin. Ma il suo stile e la sua visione contrastano con le idee umanitarie e avanguardiste dell’ex direttore Max Goodwin.

Le puntate in onda il 3 giugno

Anima e corpo è il titolo del primo episodio della quarta stagione di New Amsterdam. Al centro della puntata Max e Helen: la loro storia si è congelata, sono ancora insieme e innamorati. Ma alcune complicazioni rischiano di far scricchiolare la loro relazione solida. Helen decide di accettare l’incarico come direttore sanitario a Londra. Ma il rapporto sentimentale a distanza non funziona. La coppia riuscirà a coniugare amore e professione?

Il secondo episodio dal titolo Noi due insieme, ruota attorno alla scelta di Helen di spingere Max affinché comunichi alla Brantley la sua intenzione di lasciare il suo posto vacante come direttore al New Amsterdam. A causa della carenza di personale che affligge l’ospedale, Max si getta con zelo nel suo lavoro per scongiurare la chiusura di alcuni reparti strategici.

Terzo episodio: Come è sempre stato, Max e Sharpe lasciano l’ospedale e la notizia giunge ai colleghi che non riescono a farsene una ragione. Max partecipa in veste di giudice a un concorso scientifico promosso dalla NovaCo, una importante casa farmaceutica. All’evento medico fa la conoscenza di Imani, una professionista immigrata che gli rivela di aver fatto una scoperta innovativa per risollevare la sanità nei paesi disagiati del Terzo Mondo. La Brantley, con l’uscita di scena di Max, assume un nuovo direttore sanitario, una vecchia conoscenza del dottor Goodwin, che lascerà perplesso l’ex direttore.

Il cast di New Amsterdam 4

Nel cast di New Amsterdam 4 figurano l’attore Ryan Eggold nel ruolo del protagonista, il dottor Max Goodwin. Freema Agyeman nel ruolo di Helen Sharpe, Janet Montgomery in quello di Laura Bloom, Jocko Sims interpreta Floyd Reynolds.

Nella serie recitano anche Tyler Labine nel ruolo di Ignatius “Iggy” Frome, Zabryna Guevara rivestirà quello di Dora, Shiva Kalaiselvan sarà Leyla e Nadia Affolter sarà Mina. Non comparirà nel drama medical l’attore Anupam Kher, che interpretava il dottor Vijay Kapoor, sino alla terza stagione.

Vedremo, inoltre, nella serie Sandra Mae Frank nel ruolo della dottoressa Wilder, chirurga talentuosa che Max è deciso ad ingaggiare nel suo team al New Amsterdam. E l’attrice Michelle Forbes che interpreta il personaggio di Veronica Fuentes, assunta per ridare all’ospedale l’immagine conservatrice originaria.

Gli episodi di New Amsterdam 4 saranno disponibili, in contemporanea alla diffusione televisiva su Canale 5, on demand su Mediaset Infinity. Il pubblico aficionados della serie tv americana dovrà attendere il 2024 per fruirne della visione sulla piattaforma Netflix.