New Amsterdam 4, finale emozionante per Max ed Helen: anticipazioni, nuovi episodi, dove, quando

New Amsterdam 4 il finale autunnale è andato in onda nella serata del 23 novembre in prima visione assoluta sulla NBC. Il medical drama con protagonista l’attore Ryan Eggold sarà temporaneamente in pausa fino alla messa in onda dei nuovi episodi disponibili nel 2022.

New Amsterdam 4 finale autunnale: anticipazioni finale: Max e Helen a Londra

Gli spoiler provenienti dagli Usa rivelano il finale autunnale di New Amsterdam 4. La narrazione è quindi arrivata ad un punto di svolta. Nelle ultime battute del decimo episodio i due protagonisti della serie, Max e Helen, hanno scelto di seguire il loro sogno e, dopo aver salutato amici e colleghi, hanno preso la decisione di cambiare città e trasferirsi a Londra.

Alla fine del decimo episodio si vedono i due protagonisti su un taxi diretto all’aeroporto. La coppia aveva già preso questa decisione, ma è stata costretta a ritardare la partenza a causa della diffusione, tra le corsie dell’ospedale, di un “superbatterio”.

Una decisione che è stata poi messa in atto finita l’emergenza sanitaria. Max Goodwin e Helen Sharpe lasceranno la loro vecchia vita per iniziare un nuovo capitolo a Londra. A confermare ciò David Schulner, che ha assicurato che i due protagonisti sono pronti per un nuovo inizio.

New Amsterdam 4 finale autunnale: Lyn Malvo svela a Floyd Reynolds di aspettare un bambino

Il finale autunnale di New Amsterdam 4 ha svelato altre storyline, anticipatrici di quello che sarà la narrazione futura. Come ad esempio quella che ha per protagonista Lyn Malvo, che ha rivelato a Floyd Reynolds di essere incinta.

Ma chi è il padre del bambino? Al momento non è chiaro chi sia il papà del bimbo che Lyn porta in grembo. New Amsterdam 4, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere trasmesso già a dicembre 2021 da Canale 5.

New Amsterdam 4: le dichiarazioni dello sceneggiatore

New Amsterdam 4 finale autunnale, trasmesso lo scorso martedì 23 novembre sulla NBC, ha deluso i telespettatori che non si aspettavano l’addio di Max e Helen. A poche ore dalla messa in onda di New Amsterdam 4×10, David Schulner, sceneggiatore della serie tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tvline.

“Stanno andando davvero a Londra, non stiamo scherzando. Adoro il fatto che la gente ancora non riesca a credere che Max se ne vada davvero, ma è questo quello che sta succedendo“. E non è tutto. Lo sceneggiatore ha poi aggiunto che la coppia continuerà a far parte dello storytelling.

Grande attesa quindi per i nuovi episodi di New Amsterdam 4, che si concentreranno sulla vita dei due medici a Londra. Dopo aver trattato il tema del dolore e della pandemia, la nuova stagione di New Amsterdam racconterà la rinascita e la ricerca della serenità e della gioia.

“Quando Max e Helen sono partiti l’hanno fatto con l’intenzione di trovare la loro felicità. Sfortunatamente questo li ha portati via da New Amsterdam, ma si spera che quel momento fosse pieno di gioia e sicuramente ne vedremo anche a Londra”. ha rivelato lo sceneggiatore.

Anticipazioni nuovi episodi: Max sarà alla deriva

Helen Sharpe sarà impegnata su due fronti: la gestione della clinica e l’impegno per le cure della madre. Per Max le cose andranno diversamente. Che accadrà quindi nei prossimi episodi di New Amsterdam 4?

Nel corso della sua intervista Schulner ha raccontato che Max, per la prima volta nella sua vita, sarà alla deriva. Non avendo la licenza medica per lui sarà impossibile esercitare. Ma le sfide non mancheranno, a Londra come a New York.