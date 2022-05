Sei sorelle: le trame degli episodi dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno della serie di Rai 1 dal titolo Sei sorelle. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2015 e la serie viene proposta dalla principale rete di viale Mazzini nella collocazione originariamente occupata da Il Paradiso delle Signore.

Sei sorelle 30 maggio 3 giugno – anticipazioni

Le sorelle Silva sono eleganti, belle e raffinate. Per loro padre, Don Fernando, è un giorno molto speciale. Sua figlia Blanca si fidanza ufficialmente con il rampollo della famiglia Loygorri. Alla festa si presenta anche Salvador Montaner, un bel giovane che non passa di certo inosservato. Ma un evento inaspettato e terribile sta per stravolgere le loro vite.

Sei sorelle trama episodio 31 maggio

Per non perdere il loro status sociale e continuare a vivere in un mondo in cui le donne non hanno nessun diritto, Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa sono costrette a prendere una decisione difficile assumendo le redini dell’azienda tessile paterna.

Trama episodio 1 giugno

Dopo la nomina di Salvador Montaner a nuovo direttore della Tessuti Silva, le sei sorelle devono affrontare le prime conseguenze della loro menzogna.

Sei sorelle trama episodio 2 giugno

Trama episodio 3 giugno

A causa della disastrosa situazione economica in cui versa l’azienda, Francisca accetta di cantare nel cabaret dei genitori di Gabriel, Celia va a lavorare come operaia della fabbrica.

Sei sorelle 30 maggio 5 giugno: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Sei sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Celia Freijeiro : Adela Silva Torrealba

: Adela Silva Torrealba María Castro : Francisca Silva Torrealba

: Francisca Silva Torrealba Mariona Tena : Blanca Silva Torrealba

: Blanca Silva Torrealba Marta Larralde : Diana Silva Torrealba

: Diana Silva Torrealba Candela Serrat : Celia Silva Torrealba

: Celia Silva Torrealba Carla Díaz : Elisa Silva Torrealba

: Elisa Silva Torrealba Álex Adrover : Salvador Montaner

: Salvador Montaner Álex Gadea : Cristóbal Loygorri del Amo

: Cristóbal Loygorri del Amo Fernando Andina : Rodolfo Loygorri del Amo

: Rodolfo Loygorri del Amo Emilio Gutiérrez Caba: don Fernando