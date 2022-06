Un altro domani Canale 5, la nuova soap in onda dal pomeriggio del 6 giugno: trama, cast, location

Condividi su

A partire da lunedì 6 giugno, dalle 14:45, andrà in onda Un altro domani, la nuova soap estiva di Canale 5. Mediaset, ancora una volta, ha scelto per il proprio pomeriggio una telenovela proveniente dalla Spagna. Il titolo originale del prodotto seriale è Dos vidas.

Un altro domani Canale 5, in Spagna la serie è andata in onda su La 1

La serie Un altro domani, in onda su Canale 5, è stata trasmessa in Spagna sul canale La 1. Rete, quest’ultima, più importante della TVE, azienda radiotelevisiva pubblica spagnola. Proprio la TVE è tra i produttori della soap, in collaborazione con la casa di produzione Bambù Producciones.

La regia della soap è curata da Miguel Conde e Giselle Llanio. La serie appartiene al genere drammatico e l’intera telenovela ha una duplice ambientazione. Un altro domani, in onda su Canale 5, si articola in due differenti archi temporali. Il primo è posto nel passato, nella Guinea spagnola degli anni ‘50. Il secondo arco temporale in cui è ambientata la serie, invece, è l’odierna Madrid, capitale della Spagna.

Un altro domani Canale 5, le riprese si sono svolte in Spagna

Le riprese sono avvenute tutte in Spagna, tra Tenerife e Madrid. La serie è composta da un’unica stagione da 225 episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa un’ora. In Spagna, andando in onda dal lunedì al venerdì, la soap ha coperto la fascia del preserale di La 1 per oltre un anno, dal gennaio 2021 al febbraio 2022.

La protagonista della serie è Laura Ledesma. Classe 1993, l’attrice è un volto nuovo per la televisione italiana. In Un altro domani, soap di Canale 5, Ledesma interpreta il ruolo di Julia, una giovane in apparenza felice ma che, in realtà, nasconde delle sofferenze.

La trama si basa sull’intreccio delle vite di Julia e Carmen

Julia, protagonista di Un altro domani su Canale 5, ha una prospettiva di vita poco edificante. La ragazza, infatti, subisce le continue pressioni della mamma e del suo futuro marito. Quest’ultimo è molto opprimente, al punto da prendere le decisioni anche per le.i Poco prima delle nozze, Julia viene a sapere un grande segreto che la convince a mollare tutto e a cambiare vita. La ragazza, nel tentativo di acquisire sicurezze e serenità, decide di rifugiarsi in un piccolo paesino di montagna.

Durante l’alloggio in tale località, Julia scopre, da un diario, le sue radici e conoscerà la figura della nonna Carmen. Quest’ultima, interpretata da Amparo Pinero, è vissuta negli anni ‘50 del ‘900. Julia scoprirà che la nonna (di cui non aveva mai sentito parlare) fece,da giovane, una scelta alquanto coraggiosa. Rinunciando a tutte le sue comodità, Carmen scelse di lasciare la Spagna e raggiungere lo Stato africano. Tutto questo nel tentativo di ricongiungersi con il padre.

Un altro domani Canale 5, il cast

Tutte le puntate di Un altro domani, in onda su Canale 5, si basano sulle vite parallele di Julia e Carmen. Nonostante la differenza di periodo storico, le due sono legate non solo dai vincoli famigliari. Entrambe sono accomunate dallo stesso coraggio nello scegliere di lasciare la sicurezza materiale per ricercare la propria felicità.

Nel cast di Un altro domani su Canale 5 ci saranno diversi attori già noti al pubblico italiano. In primis Amparo Pinerò, che ha preso parte alla serie Netflix Summertime. Ma nella soap ci sono anche altri attori già protagonisti in Italia. Tra questi Aida de la Cruz (Candela de Il Segreto) e Iago Garcia (Olmo de Il Segreto e vincitore di Ballando con le stelle del 2016).