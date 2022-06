Report 6 giugno, tutti i servizi e i temi: Sigfrido Ranucci analizza la dipendenza italiana dalle materie prime estere

Condividi su

Lunedì 6 giugno, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda di una nuova puntata di Report. Il programma di inchieste è condotto da Sigfrido Ranucci. Nel prossimo appuntamento saranno trasmessi numerosi servizi e reportage. L’appuntamento sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Report 6 giugno, inchiesta sul ruolo di Davide Casaleggio nel M5S

Nella puntata di Report del 6 giugno andrà in onda un servizio curato da Danilo Procaccianti e Norma Ferrara. I due parleranno di Beppe Grillo e dell’armatore Vincenzo Onorato. Entrambi sono indagati dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite. Gli inquirenti, nell’ambito dell’inchiesta, hanno effettuato delle perquisizioni nella sede della Casaleggio Associati. In tali accertamenti hanno appurato l’esistenza di un contratto da 600mila euro l’anno tra Davide Casaleggio e Onorato. Tale accordo riguarda la stesura di un piano strategico finalizzato a sensibilizzare gli stakeholders sulla tematica dei benefici fiscali. Nell’inchiesta si cercherà di analizzare il ruolo che Casaleggio ha avuto nel M5S. Inoltre, si tenterà di chiarire se ci fosse o meno un eventuale conflitto di interessi.

Report 6 giugno, inchiesta sul Teatro Eliseo

Durante Report del 6 giugno andrà in onda anche un’inchiesta dal titolo C’era una volta il teatro Eliseo. Il servizio, a cura di Giulia Presutti, ripercorrerà la storia del teatro Eliseo di Roma. Oggi l’edificio è in vendita per circa 24 milioni di euro. Il proprietario del teatro è Luca Barbareschi, attore ed ex politico. L’Eliseo, prima di chiudere, avrebbe ricevuto numerosi finanziamenti pubblici. Su quest’ultimi si concentreranno le indagini del programma.

A Report del 6 giugno è previsto un servizio sul made in Italy. A curare tale inchiesta saranno Rosamaria Aquino e Marzia Amico. Le due inviate si concentreranno sulla dipendenza italiana dalle materie prime estere. Nell’inchiesta si cercheranno le cause che hanno portato l’Italia a questa condizione di svantaggio.

Tra i temi anche quello della massoneria trapanese

A Report del 6 giugno, infine, andrà in onda un’inchiesta dal titolo Il grembiulino indiscreto. Il reportage è curato da Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Norma Ferrara. Nel servizio, gli inviati racconteranno ciò che è avvenuto durante una recente seduta della commissione parlamentare antimafia. La seduta, avvenuta a Trapani, è stata sospesa dal presidente Nicola Morra. Quest’ultimo ha preso tale decisione dopo aver notato la presenza di una persona non autorizzata. Quest’ultimo è un capo di una locale loggia massonica e si trovava appostato dietro la porta, cercando di ascoltare abusivamente la seduta.

In commissione, infatti, si tenevano le audizioni di alcuni esponenti della massoneria trapanese, indicata spesso contigua alla mafia. Tra i punti all’ordine del giorno nella seduta vi era il ruolo di Claudio Germilli. Quest’ultimo, affiliato alla loggia Francisco Ferrer di Castelvetrano, è un volto già noto al pubblico di Report. La trasmissione, infatti, lo aveva intervistato in merito a dei contratti d’affitto riguardanti l’istituto IAMC-CNR. Nel servizio in onda nella prossima puntata il programma parlerà nuovamente di Germilli. Inoltre, si analizzerà anche il rapporto tra la massoneria e la mafia.