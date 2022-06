L’Ora inchiostro contro piombo: anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5

Condividi su

Canale 5 propone oggi la prima puntata della serie tv L’Ora – Inchiostro contro piombo che racconta la storia del giornale siciliano L’Ora fondato nel 1900 dalla famiglia Florio. La serie si compone in tutto di cinque puntate trasmesse settimanalmente dalla rete leader di Cologno Monzese il mercoledì in prima serata.

L’Ora inchiostro contro piombo prima puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia della serie è affidata a Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi. Protagonisti principali sono Antonio Nicastro e Marcello Grisanti interpretati rispettivamente da Claudio Santamaria e Maurizio Lombardi. Nel cast anche Daniela Marra nel ruolo di Enza Cusumano.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare tra Roma e Palermo. La produzione è della Indiana Production in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane).

L’Ora inchiostro contro piombo prima puntata – trama

Antonio Nicastro arriva da Roma insieme alla moglie Anna per dirigere L’Ora di Palermo, giornale del Partito Comunista in crisi di vendite, dove i collaboratori affrontano la loro quotidianità con una certa inerzia e con il timore del licenziamento. Al fianco di Nicastro, nella riorganizzazione del giornale, c’è il fidato Marcello Grisanti, cronista ed ex partigiano. Nicastro comprende subito che le notizie di cui i lettori hanno bisogno sono ben altro rispetto alle lunghe e retoriche veline del Partito e, quando da Corleone arriva l’aspirante cronista Domenico Sciamma, ne ha la conferma. Il ragazzo racconta di un sindacalista scomparso: il quotidiano avrà la volontà di andare a fondo alla notizia?

La redazione presto si dimezza e i fedelissimi del partito abbandonano il campo per lasciare spazio ai colleghi più coraggiosi e motivati: il capo redattore cattolico e poeta Giulio Rampulla; il cronista di nera e sciupafemmine Salvo Licata; la determinata Enza Cusumano; Nic Ruscica, il fotografo appena sedicenne e, infine, Domenico Sciamma, il paesanuzzo pieno di passione e idealismo.

Spoiler finale

I giornalisti si buttano a capofitto in un’inchiesta per connettere fatti e misfatti accaduti tra Palermo e Corleone, i cui responsabili sono legati al dottor Michele Navarra, medico chirurgo e padrino molto influente. Alle spalle del vecchio boss scalpita però una nuova mafia ancora più avida e spietata, rappresentata da Luciano Liggio, lo scagnozzo di Navarra che ora sta lavorando alla “successione”.

È questo il racconto di un’indagine serrata che vede i giornalisti de L’Ora coinvolti personalmente su più fronti, costretti a mettere a repentaglio non solo gli affetti più cari, ma anche la loro stessa vita, pur di arrivare a collegare vicende apparentemente sconnesse e mettere, per la prima volta, per iscritto la parola Mafia. Perché al Piombo si può rispondere con l’Inchiostro e al Pericolo con la Verità.

L’ora inchiostro contro piombo: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv L’ora inchiostro contro piombo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Antonio Nicastro: Claudio Santamaria

Marcello Grisanti: Maurizio Lombardi

Enza Cusumano : Daniela Marra

Giulio Rampulla: Francesco Colella

Salvo Licata: Bruno Di Chiara

Gaetano Donati: Marcello Mazzarella

Anna Nicastro: Silvia D’amico

Nic Ruscica: Giampiero De Concilio

Domenico Sciamma: Giovanni Alfieri

Marco Maravigna: Josafat Vagni

Michele Navarra: Fabrizio Ferracane

Luciano Liggio: Lino Musella

Olivia Butera: Selene Caramazza

Nerina: Daniela Scattolin

Avv.Muscarà: Giorgia Spinelli

Silvia Congiu: Tiziana Lodato

Dino Ruscica: Samuele Segreto