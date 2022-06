Stasera in tv mercoledì 8 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 8 giugno 2022. Su Raitre, il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Nove, il reality Un paese a dieta, con Amaurys Pérez.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Ultimo mese in compagnia del programma investigativo di Federica Sciarelli. Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, spesso cruciali per ritrovare le persone scomparse. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.45, serata di prosa: Norma. Il capolavoro di Bellini in diretta dalla sua città, Catania. La nuova messinscena è firmata da Davide Livermore. Dirige l’orchestra il maestro Fabrizio Maria Carminati. Il cast internazionale è capitanato dal soprano lituano Marina Rebeka.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Una nuova serata in compagnia di Veronica Gentili e del suo parterre di opinionisti, per passare in rassegna gli avvenimenti che hanno monopolizzato l’interesse dell’opinione pubblica negli ultimi giorni. A partire inevitabilmente dalla tragedia dell’Ucraina, con le sue ripercussioni politiche ed economiche.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo, con Claudio Santamaria. Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) arriva in Sicilia da Roma assieme alla moglie Anna per dirigere “L’Ora” di Palermo, giornale del Partito Comunista in crisi di vendite. Per rilanciare il quotidiano, Nicastro chiama il fidato Marcello Grisanti, cronista ed ex partigiano.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Formula che vince… non si cambia! Andrea Purgatori continua a “viaggiare” tra epoche lontane e passato recente, affrontando ogni argomento con competenza e il contributo di documenti esclusivi e dei pareri di illustri ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Proseguono le repliche della 12° stagione dello show, andata in onda dal 19 gennaio al 23 marzo. Al tavolo della giuria troviamo Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. Alla conduzione Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, il reality Un paese a dieta. Parte un reality ambientato a San Leo (Roma). Persone in sovrappeso cercano di dimagrire in 90 giorni con l’aiuto della dietologa Carla Lertola e dell’ex pallavolista Amaurys Pérez, preparatore atletico. Voce narrante, Gene Gnocchi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Love in Paradise: Innamorarsi ai Caraibi. Daniel e suo fratello riescono a sorprendere Amber con i loro piani. La famiglia di Aryanna cerca di spingere Sherlon a fare le cose seriamente con la figlia. Le speranze di Mark sul futuro sono invece incerte.

I film di questa sera mercoledì 8 giugno 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2015, di Carlo Vanzina, Torno indietro e cambio vita, con Raoul Bova, Ricky Memphis. Marco Damiani (Raoul Bova), in crisi per la fine del suo matrimonio, e il suo amico Claudio (Ricky Memphis) vengono travolti da un’auto e si risvegliano nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie. L’uomo ne approfitta per cambiare il destino.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Ben Younger, Prime, con Uma Thurman, Meryl Streep. Rafi, divorziata da poco, intreccia una relazione con David, un aspirante artista molto più giovane di lei. La donna decide di parlarne con la sua psicanalista.

Stasera in tv mercoledì 8 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Wes Anderson, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, con Kara Hayward, Jared Gilman. I dodicenni Sam e Suzy si conoscono a una recita e tra i due nasce subito una forte attrazione. Progettano allora una fuga d’amore, gettando nel caos la comunità dove vivono.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film documentario del 2009, di Jean-Jacques Mantello, Francois Mantello, Oceani. Una tartaruga marina attraversa l’oceano per andare a depositare le uova su una spiaggia: farà incontri straordinari. Le voci narranti sono del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.