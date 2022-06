New Amsterdam 4: anticipazioni e trama della seconda puntata

Condividi su

Oggi Canale 5 trasmette in prima serata la seconda puntata di New Amsterdam 4. Sono tre gli episodi proposti.

La quarta stagione del medical drama statunitense si compone di 22 episodi, suddivisi in 7 serate. La durata di ciascun episodio è 45 minuti.

New Amsterdam 4: regia, protagonisti dove è girato

La serie New Amsterdam 4 è diretta da molteplici registi. Tra questi Michael Slovis, Darnell Martin, Nick Gomez, Nestor Carbonell, Dinh Thai, Andrew Voegeli, Lisa Robinson e tanti altri. I protagonisti sono Ryan Eggold nel ruolo di Dr. Max Goodwin e Freema Agyeman che interpreta Dr. Helen Sharpe.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Le scene infatti sono state girate a New York, nel Bellevue Hospital e nel Kings County Hospital Center.

Le musiche sono di Craig Wedren. La fotografia è invece di Stuart Dryburgh e Andrew Voegeli.

New Amsterdam è prodotto da Mount Moriah in collaborazione con Pico Creek Productions e Universal Television.

New Amsterdam 4: trama seconda puntata

Nel primo episodio dal titolo Un Segno duraturo, Helen e Max tra poco più di un mese devono partire. Prima però di lasciare il New Amsterdam vogliono lavorare al meglio per lasciare un segno indelebile all’interno dell’ospedale. Helen deve fare i conti con la cattiva gestione degli screening mammografici. Max invece viene affiancato da Veronica Fuentes. Deve occuparsi della sua formazione in modo tale che possa poi prendere il suo posto.

Nel frattempo all’ospedale viene donato un terreno ormai abbandonato in uno dei quartieri più degradati della città. I dirigenti deve così decidere a quale utilizzo destinarlo. Max vuole occuparsi in prima persona della questione e viene appoggiato anche da Veronica. Ancora non sa che in realtà non potrà fidarsi di nessuno.

New Amsterdam 4: trama Falsi ricordi

Nel secondo episodio, intitolato Falsi ricordi, Veronica Fuentes si occupa della ristrutturazione del New Amsterdam ed inizia modificando in parte l’arrendamento dell’atrio. Ha scelto di sostituire la targa Lenape con alcuni oggetti appartenenti ad una mostra d’arte birmana che è pubblicizzata dal Manhattan Museum.

Una paziente dell’ospedale, proprio di origini birmane, è convinta che l’arpa in esposizione sia di sua proprietà. Se così fosse la struttura ospedaliera rischierebbe lo scandalo.

Nel frattempo Iggy ed Helen devono testimoniare, su fronti opposti, per un processo di violenza sessuale. Iggy però chiamato in tribunale come esperto, non crede che i ricordi recuperati siano attendibili. Intanto Lauren trova sua madre al Pronto Soccorso in preda a dolori lancinanti.

Trama del terzo episodio

Un intervento pazzesco è il titolo del terzo episodio. Helen si ritrova a fare i conti con una notizia tragica ed inaspettata. Dopo aver ricevuto un messaggio da un suo ex, viene presto a conoscenza che è gravemente malato e rischia di morire. I medici però vogliono sottoporlo ad un delicato intervento per salvargli la vita.

Ad aiutarla c’è anche Max che ha deciso di contattare una giovane e competente oncologa. Intanto Bloom deve prendersi cura di due anziani comici, dal carattere molto difficile. Nonostante siano malandati sono molto scorbutici e brontoloni.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Ryan Eggold : Dr. Max Goodwin

: Dr. Max Goodwin Janet Montgomery : Dr. Lauren Bloom

: Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman : Dr. Helen Sharpe

: Dr. Helen Sharpe Jocko Sims : Dr. Floyd Reynolds

: Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine : Dr. Iggy Frome

: Dr. Iggy Frome Alejandro Hernandez : Casey Acost

: Casey Acost Anupam Kher: Dr. Vijay Kapoor

Dr. Vijay Kapoor Debra Monk : Karen Brantley

: Karen Brantley Megan Byrne : Gladys

: Gladys Christine Chang: Dr. Agnes Kao

Dr. Agnes Kao Em Grosland : infermiera Brunstetter

: infermiera Brunstetter Shiva Kalaiselvan : Leyla

: Leyla Matthew Jeffers : Dr. Mark Walsh

: Dr. Mark Walsh Olivia Khoshatefeh : Dr. Yasmin Turan

: Dr. Yasmin Turan Dierdre Friel: Ella

Ella Stacey Raymond : paramedico Whitaker

: paramedico Whitaker Margot Bingham : Evie

: Evie Mike Doyle: Martin McIntyre