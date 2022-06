Sei sorelle: le trame degli episodi dal 14 al 17 giugno 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni dal 14-17 giugno della serie di Rai 1 dal titolo Sei sorelle. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2015 e la serie viene proposta dalla principale rete di viale Mazzini nella collocazione originariamente occupata da Il Paradiso delle Signore.

Sei sorelle 14-17 giugno – anticipazioni

Blanca cerca in tutti i modi di contenere gli alti costi del suo matrimonio, senza insospettire la dispotica Doña Dolores. Sempre più angustiato dalle minacce di Don Ricardo, Salvador chiede a Diana di dirgli tutta la verità su suo padre. Francisca escogita una soluzione che gli consente di esibirsi all’Ambigú senza dover rivelare la sua vera identità.

Sei sorelle trama episodio 15 giugno

La doppia vita delle sorelle Silva si ripercuote fortemente su Blanca che con grande difficoltà riesce a conciliare il duro lavoro in fabbrica con gli impegni sociali di Rodolfo. Per attirare le attenzioni di Salvador, la giovane Elisa elabora un piano approfittando dell’ingenuità di Carlitos.

Trama episodio 16 giugno

Petra afferma di conoscere la vera identità del sabotatore che ha causato l’incidente a Miguel. Francisca decide di darsi una nuova opportunità prima di abbandonare per sempre il sogno di diventare una cantante. Doña Dolores comincia a sospettare di Blanca.

Sei sorelle trama episodio 17 giugno

Germán, scopre che Carolina sta cospirando contro le sorelle Silva. Jesús chiede a Don Ricardo più soldi in cambio del suo silenzio. Per ingelosire sua sorella Diana e ottenere in esclusiva le attenzioni di Salvador, la giovane Elisa pensa di servirsi della bellezza di Victoria. Intanto, alla fabbrica uno sfortunato incidente durante la fase di tinteggiatura, rovina una costosa partita di seta

Sei sorelle 14-17 giugno: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Sei sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Celia Freijeiro : Adela Silva Torrealba

: Adela Silva Torrealba María Castro : Francisca Silva Torrealba

: Francisca Silva Torrealba Mariona Tena : Blanca Silva Torrealba

: Blanca Silva Torrealba Marta Larralde : Diana Silva Torrealba

: Diana Silva Torrealba Candela Serrat : Celia Silva Torrealba

: Celia Silva Torrealba Carla Díaz : Elisa Silva Torrealba

: Elisa Silva Torrealba Álex Adrover : Salvador Montaner

: Salvador Montaner Álex Gadea : Cristóbal Loygorri del Amo

: Cristóbal Loygorri del Amo Fernando Andina : Rodolfo Loygorri del Amo

: Rodolfo Loygorri del Amo Emilio Gutiérrez Caba: don Fernando