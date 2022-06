New Amsterdam 4: anticipazioni e trama della terza puntata

Condividi su

Canale 5 trasmette in prima serata la seconda puntata di New Amsterdam 4 nel quale vengono proposti 3 episodi.

La quarta stagione del medical drama statunitense è composta da 22 episodi, che la rete propone in 7 serate. La durata di ciascun episodio è 45 minuti.

New Amsterdam 4: regia, protagonisti dove è girato

New Amsterdam è diretta da molteplici registi. Tra questi Michael Slovis, Darnell Martin Nick Gomez, Nestor Carbonell, Dinh Thai, Andrew Voegeli, Lisa Robinson e tanti altri. I protagonisti della serie sono Ryan Eggold che interpreta Dr. Max Goodwin e Freema Agyeman nel ruolo di Dr. Helen Sharpe.

Le riprese della serie si sono svolte negli Stati Uniti. Le scene infatti sono state girate a New York, nel Bellevue Hospital e nel Kings County Hospital Center.

Le musiche sono realizzate da Craig Wedren. La fotografia è invece di Stuart Dryburgh e Andrew Voegeli.

New Amsterdam è prodotto da Mount Moriah in collaborazione con Universal Television e Pico Creek Productions.

New Amsterdam 4: trama seconda puntata

Nel primo episodio dal titolo Armonia, L’autoambulanza di Moreland va accidentalmente a schiantarsi in un parcheggio in quanto stava andando a velocità sostenuta. Il paziente a bordo non riesce a sopravvivere mentre Whitaker rimane gravemente ferita. Dal veicolo è inoltre sparito il foglio di viaggio.

Poco dopo si scopre che è stato Moreland a distruggerlo. Confessa infatti di dover coprire l’accaduto perché il paziente deceduto non necessitava del trasporto in ospedale. Fuentes, oltre a ricattare il personale ospedaliero, obbliga anche i paramedici a ritmi di lavoro insostenibili al fine di competere con le compagnie di ambulanze private.

New Amsterdam 4: trama Attacco informatico

Nel secondo episodio, intitolato Attacco informatico, Il sistema informatico del New Amsterdam subisce un attacco che lo inutilizzabile. Gli autori sono i componenti di una banda di hacker russi. Questi ultimi chiedono come riscatto la somma di dieci milioni di dollari, altrimenti il sistema non verrà più ripristinato.

Max cerca di trovare un’alternativa ma poi si rende conto che deve necessariamente cedere all’offerta di Veronica. In cambio della somma del riscatto che è disposta a concedere, vuole che l’ospedale approvi il suo bilancio preventivo che però prevede il licenziamento di molti dipendenti.

Trama terzo episodio

In terra straniera è il titolo del terzo episodio. Molti immigrati clandestini arrivano al Pronto Soccorso di New Amsterdam con ustioni, più o meno, gravi a causa dell’incendio scoppiato nella chiesa in cui si erano rifugiati. Tra questi è presente anche una ragazza che è convinta di parlare di Dio, ma dopo gli accertamenti i medici scoprono che soffre di epilessia.

Intanto Max cerca di tenere in ospedale tutti i pazienti mentre gli agenti dell’Immigrazione piantonano l’edificio in attesa di arrestarne qualcuno. Quando Veronica dimostra ancora una volta il suo cinismo, Karen Brantley propone al al Consiglio di Amministrazione del New Amsterdam di rescindere il suo contratto.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Ryan Eggold : Dr. Max Goodwin

: Dr. Max Goodwin Janet Montgomery : Dr. Lauren Bloom

: Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman : Dr. Helen Sharpe

: Dr. Helen Sharpe Jocko Sims : Dr. Floyd Reynolds

: Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine : Dr. Iggy Frome

: Dr. Iggy Frome Alejandro Hernandez : Casey Acost

: Casey Acost Anupam Kher: Dr. Vijay Kapoor

Dr. Vijay Kapoor Debra Monk : Karen Brantley

: Karen Brantley Megan Byrne : Gladys

: Gladys Christine Chang: Dr. Agnes Kao

Dr. Agnes Kao Em Grosland : infermiera Brunstetter

: infermiera Brunstetter Shiva Kalaiselvan invece è Leyla

invece è Leyla Matthew Jeffers : Dr. Mark Walsh

: Dr. Mark Walsh Olivia Khoshatefeh : Dr. Yasmin Turan

: Dr. Yasmin Turan Dierdre Friel: Ella

Ella Stacey Raymond : paramedico Whitaker

: paramedico Whitaker Margot Bingham : Evie

: Evie Mike Doyle infine è Martin McIntyre