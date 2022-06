Terra Amara, la nuova serie turca nei pomeriggi di Canale 5: cast, trama, programmazione

Condividi su

Prossimamente, nel pomeriggio di Canale 5, andrà in onda la soap Terra Amara. Il prodotto seriale, stando alle anticipazioni, partirà subito dopo la fine di Brave and Beautiful. Il nome originale della serie, prodotta in Turchia, è Bir Zamanlar Cukurova.

Terra Amara soap Canale 5, in Spagna il prodotto ha ottenuto ascolti record

Terra Amara, nuova soap di Canale 5, è una produzione datata 2018. Dall’epoca, la serie è andata in onda per ben quattro stagioni con un totale di 141 episodi. Il titolo internazionale del prodotto è Bitter Lands e appartiene al genere drammatico.

La casa di produzione è la Tims & B Productions e, in Turchia, è andata in onda sul canale ATV. La serie, da qualche tempo, è trasmessa in Spagna con il titolo di Tierra Amarga. Nel paese iberico è trasmesso da Antena 3 nella collocazione oraria che fu de Il Segreto e sta ottenendo un vero e proprio successo di pubblico.

Terra Amara soap Canale 5, la trama

Per quanto riguarda la trama, Terra Amara su Canale 5 sarà ambientato nell’Istanbul degli anni ‘70. Al centro della storia vi è l’amore tra Yilmaz e Zuleyha. I due hanno una relazione da anni e, per questo, decidono di coronare il loro amore con il matrimonio. A mettere i bastoni tra le ruote, però, è la famiglia di Zuleyha.

Veli, fratellastro della protagonista, deve dei soldi al ricco Nasih. Per estinguere il proprio debito, il ragazzo sceglie di vendere la sorella al creditore. Zuleyha, ignara di tutto e ingannata, si reca da Nasih. Una volta qui, quest’ultimo tenta di violentarla. Per questo motivo i due promessi sposi inizieranno una fuga che li porterà alla ricerca disperata di una nuova vita nella quale, finalmente, possono coronare il loro amore.

Il cast

Decisamente molto ricco il cast di Terra Amara, nuova soap di Canale 5. La protagonista Zuleyha avrà il volto di Hilal Altinbilek, giovane attrice turca molto famosa in patria. Qui, infatti, la 31enne ha recitato in numerose fiction di successo. In Italia, tuttavia, il suo volto è pressoché sconosciuto. Stesso discorso vale per Ugur Gunes, che invece interpreta Yilmaz. L’attore, 34enne, ha recitato in numerosi prodotti e, in carriera, ha vinto diversi premi. L’ultimo di questi lo ha ricevuto ai Golden Lens Award proprio per la sua partecipazione a Terra Amara.

Come di consueto, il prodotto sarà visibile, in Italia, anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Non è da escludere, poi, che Terra Amara possa continuare ad andare in onda anche dopo l’estate. Una Vita, infatti, è oramai prossima alla sua conclusione e il nuovo arrivo dalla Turchia potrebbe rappresentare una un’ottima alternativa.