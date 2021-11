Una Vita chiude, al suo posto Dos Vidas? Tutto sulla nuova serie tv di Canale 5

Condividi su

Una vita chiude i battenti. Alla fine della prossima estate i fan della soap opera spagnola di Canale 5 dovranno dire addio ai protagonisti di calle Acacias. Mediaset avrebbe già acquistato però i diritti della serie che la sostituirà: Dos Vidas.



Una Vita chiude: motivi, finale, anticipazioni

I telespettatori di Canale 5 potranno seguire le puntate dell’amatissima soap opera spagnola ancora per qualche mese. Una Vita chiude i battenti. La soap opera spagnola è stata ufficialmente cancellata. In Italia la telenovela ideata da Aurora Guerra è trasmessa dal 2015 da Mediaset.

Una Vita chiude dopo 6 anni di messa in onda e 1500 episodi. L’ultima puntata è prevista per la fine della prossima estate. Mediaset sembra abbia già comprato i diritti per la soap opera che la sostituirà. Si tratta di Dos Vidas.

Perché Una Vita chiude i battenti?

Una Vita chiude, una scelta sofferta. Pare che i produttori siano arrivati a questa decisione in seguito agli ascolti sempre più bassi registrati in Spagna. In Italia la soap opera spagnola ha avuto un grande successo e, in alcuni casi, anche raggiunto il 25%.

Una Vita chiude, anticipazioni: Genoveva assassinata nella puntata finale

Il finale di Una Vita è destinato ad emozionare e a riservare tanti colpi di scena così come stato anche per l’altra soap opera spagnola in onda su Canale 5 Il segreto. Le emozioni non mancheranno. Le anticipazioni delle puntate spagnole già trasmesse in Spagna rivelano che Genoveva nella puntata finale morirà.

La nuova Dark Lady di calle Acacias, che ha preso il posto di Ursula e Cayetana, sarà assassinata dalla figlia Gabriella, giunta al quartiere per vendetta e interessata solo esclusivamente ai soldi della madre.

Una vita chiude, Dos Vidas al suo posto: trama, puntate

Una Vita chiude, a sostituirla sembra sia già pronta una nuova telenovela iberica: si tratta di Dos Vidas. Pare che Mediaset abbia già acquistato i diritti per la sua messa in onda. La nuova soap opera è ambientata in due momenti storici differenti.

Nel cast presenti anche molti volti noti già protagonisti delle altre soap opera spagnole Una vita e Il segreto.

La trama di Dos Vidas

Dos Vidas, la cui traduzione in italiano è Due Vite, narra le vicende di due donne Julia e Carmen. La prima vive nella Madrid dei giorni nostri, mentre la seconda nel 1900. Julia è una donna infelice che ha dovuto sposare un uomo che non amava a causa dell’imposizione della madre.

La donna si imbatte in un segreto di famiglia che sarà destinato a cambiare per sempre la sua vita. Carmen è invece una donna molto determinata. Non le importa di lasciare tutto quello che ha per mettersi sulle tracce del padre scomparso misteriosamente.

Le due donne sono legate da un rapporto di parentela: sono rispettivamente nipote e nonna. Caratteristica comune è la ribellione. Dovrebbero essere assicurate avventure ed emozioni. Dos Vidas è una serie tv creata da Josep Cister Rubio e interpretata da Laura Ledesma e Amparo Pinero.

Andata in onda per la prima volta a gennaio 2021 in Spagna, è costituita da 220 episodi di 56 minuti ciascuno.

Cast e location

Mario García è Ribero, Chema Adeva interpreta Mario, Amparo Piñero è invece Carmen. Il ruolo della protagonista principale Julia è interpretato dall’attrice Laura Ledesma. Tra gli altri attori anche Cristina De Inza nel ruolo di Diana, Gloria Camila é Cloe, Aída de la Cruz interpreta Elena.

Ed ancora: Boré Buika interpreta Mabale, Iago García interpreta Ventura e Elena Gallardo è Alicia. Dos Vidas è ambientata nella Guinea spagnola ma anche nella Madrid odierna. In particolare in una cittadina della periferia chiamata Robledillo de la Sierra.

La messa in onda in Italia di Dos Vidas è prevista dopo la fine di Una vita e di Love is in the air, che dovrebbero finire nella primavera 2022.