Sei sorelle: le trame degli episodi dal 20 al 24 giugno 2022

Ecco le anticipazioni dal 20-24 giugno della serie di Rai 1 dal titolo Sei sorelle. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2015 e la serie viene proposta dalla principale rete di viale Mazzini nella collocazione originariamente occupata da Il Paradiso delle Signore.

Sei sorelle 20-24 giugno – anticipazioni

L’unica possibilità rimasta alla Tessuti Silva di convincere le sartorie di Madrid a comprare la seta grigia, sembra essere l’elegante contessa di Reventlow, arrivata da qualche giorno in città. Dopo l’uccisione di uno degli operai, la polizia indaga e arresta un insospettabile. Doña Dolores inizia a non vedere di buon occhio le continue visite di Cristóbal a casa Silva.

Sei sorelle trama episodio 21 giugno

Adela e Francisca approcciano la contessa di Reventlow per convincerla ad indossare l’abito in seta grigia disegnato per lei. Carlitos cerca di conquistare Elisa, seguendo rigorosamente i consigli di Salvador. Intanto Cristóbal scopre un inquietante segreto su suo fratello Rodolfo.

Trama episodio 22 giugno

Un incidente capitato a Doña Dolores e il comportamento inopportuno di German, che si dichiara ad Adela, rischiano di compromettere il successo della festa più importante di casa Silva. Inaspettatamente, l’intervento di Salvador riesce a cambiare il corso della serata ottenendo grande risonanza nei salotti femminili dell’alta società madrilena.

Sei sorelle trama episodio 23 giugno

La relazione di Rodolfo e Victoria viene scoperta da Francisca. Intanto Celia apprende da Petra come scrivere una lettera d’amore, mentre Don Luis si reca all’Ambigù per assistere alla performance de La Bella Margherita.

Sei sorelle 20-24 giugno: il cast completo

Blanca, all’oscuro della relazione segreta di Victoria con Rodolfo, cerca di far avvicinare la donna a suo cognato Cristobal. Intanto Carlitos, per vendicarsi di Elisa che continua ad approfittarsi dei suoi sentimenti, chiede a Sofia di essere la sua fidanzata.

Celia Freijeiro: Adela Silva Torrealba

María Castro: Francisca Silva Torrealba

Mariona Tena: Blanca Silva Torrealba

Marta Larralde: Diana Silva Torrealba

Candela Serrat: Celia Silva Torrealba

Carla Díaz: Elisa Silva Torrealba

Álex Adrover: Salvador Montaner

Álex Gadea: Cristóbal Loygorri del Amo

Fernando Andina: Rodolfo Loygorri del Amo

: Rodolfo Loygorri del Amo Emilio Gutiérrez Caba: don Fernando