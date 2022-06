Chicago Fire 22 giugno, le puntate e le trame: Casey è vittima di un incidente, Mackey riceve una proposta di lavoro

Condividi su

Mercoledì 22 giugno, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di tre nuovi episodi di Chicago Fire. La serie, prodotta da Dick Wolf, ha come protagonisti i pompieri della Caserma 51. Nell’appuntamento odierno saranno protagonisti Matthew Casey (Jesse Spencer) e Kelly Severide (Taylor Kinney).

Chicago Fire 22 giugno, la trama del primo episodio

Il primo episodio di Chicago Fire del 22 giugno si intitola Nel bel mezzo di un inverno. La squadra 51, in tale episodio, è protagonista di un intervento all’interno di un rifugio per senzatetto. Qui, infatti, è scoppiato un grosso incendio. Durante le operazioni di soccorso, Joe Cruz è vittima di un incidente in seguito allo scoppio di una bombola. Casey e Severide, invece, riusciranno a salvare la vita di un uomo.

Tra le persone presenti nel rifugio c’è anche Vanessa che, dopo l’intervento di soccorso decide di parlare con i vigili del fuoco. La ragazza, infatti, è convinta che l’incendio sia di natura dolosa. Per questo motivo, Severide e Casey iniziano a indagare su quanto accaduto.

Chicago Fire 22 giugno, il secondo episodio

Il secondo episodio di Chicago Fire in onda il 22 giugno, invece, è intitolato Via di fuga. In tale puntata la Caserma 51 deve fare a meno del tenente Hermann, non presente in quanto in vacanza. Per sostituirlo è in servizio il tenente Greg. Il protagonista della puntata è Kelly Severide e, in particolare, il suo passato.

Durante Chicago Fire del 22 giugno, infatti, i vigili del fuoco devono intervenire per spegnere un incendio nella vecchia casa di Kelly. Matthew e Kidd, durante l’operazione, salvano una donna mentre Severide porta in salvo un giovane che si trovava in quella che, tempo fa, era la sua camera. Il caso, però, desta dei sospetti negli uomini della 51. Casey, infatti, è convinto che la famiglia soccorsa sia coinvolta in una vicenda di droga. Per questo motivo il comandante Boden sceglie di avvertire la narcotici, che inizia a indagare.

L’ultima puntata

Infine, l’ultimo episodio di Chicago Fire in onda il 22 giugno si intitola Codice rosso. Durante la puntata Casey e la squadra sono protagonisti di un intervento per un incidente d’auto. Durante tale soccorso, però, il pompiere subisce un forte colpo alla testa. Memore di quanto avvenuto in passato, il pompiere inizia a temere per la sua memoria. Per cercare di alleviare queste sue preoccupazioni, Casey riceve la visita della sorella.

Nell’ultimo episodio di Chicago Fire del 20 giugno, infine, la paramedica Mackey riceve una proposta di lavoro. Quest’ultima è molto allettante, al punto da spingerla a riflettere sul suo futuro alla 51. Infine, Kidd progetta una grande sorpresa per il fidanzato Severide.