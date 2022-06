Stranger Things 4, le puntate della seconda parte: trame, anticipazioni, titoli, cast

Condividi su

A partire da venerdì 1° luglio, su Netflix, saranno disponibili le puntate della seconda parte di Stranger Things 4. I primi episodi della stagione sono visibili sull’emittente streaming dallo scorso 27 maggio.

Stranger Things 4 seconda parte, quanto durano gli ultimi due episodi

L’attesa per la seconda parte di Stranger Things 4 è decisamente alta. La quarta stagione della serie è stata suddivisa in due diversi volumi. Come già accaduto nei primi sette episodi, anche le puntate della seconda parte avranno una durata extralarge. Il penultimo episodio si intitolerà Papà e durerà 1 ora e 25 minuti. Il nono e ultimo episodio, invece, avrà come titolo Il Piano e durerà 2 ore e 20 minuti.

Anche gli episodi della seconda parte di Stranger Things 4 saranno creati e diretti dai fratelli Duffer. La produzione della serie, invece, è curata da Camp Hero Productions, 21 Laps Entertainment e Monkey Massacre.

Stranger Things 4 seconda parte, le trame degli episodi

L’ultimo episodio andato in onda di Stranger Things 4 si è concluso con diversi colpi di scena. Il pubblico a casa, infatti, ha scoperto l’identità di colui che si cela dietro Vecna. Quest’ultimo, poi, si è impossessato di Nancy, che dunque si trova bloccata all’interno del Sottosopra. Joyce, Murray e Hopper, infine, si sono riuniti ma si trovano ancora in Russia, all’interno del campo di prigionia.

A fornire informazioni sulle trame degli episodi della seconda parte di Stranger Things 4 è stato proprio Netflix. Infatti, recentemente ha pubblicato sui propri canali social il trailer degli episodi. Come è chiaramente visibile, Undici lascerà il laboratorio nel quale era rinchiusa e cercherà di aiutare i propri amici. Questi, a Hawkins, dovranno invece cercare di combattere contro Vecna. Probabilmente, poi, negli ultimi due episodi potrebbero avere più spazio i personaggi di Mike e Will. I due, protagonisti assoluti nelle serie precedenti, durante la prima parte della quarta stagione sono apparsi decisamente meno centrali nelle vicende.

La stagione 5 sarà l’ultima della serie

In attesa dell’uscita della seconda parte di Stranger Things 4, i produttori della serie sono già a lavoro per la prossima stagione. Questa, come annunciato dai fratelli Duffer, sarà l’ultima. I due produttori, inoltre, hanno anche fatto sapere che Stranger Things 5 ripartirà dopo un lungo salto temporale in avanti. Esigenza, questa, dettata dalla crescita dei protagonisti stessi.

Tornando alle seconda parte di Stranger Things 4, agli episodi parteciperanno tutti i protagonisti della fortunata serie. In primis ci sarà Undici, interpretata da Millie Bobby Brown. Con lei il resto del gruppo di amici: Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaetan Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) e Will (Noah Schnapp). Presenti pure Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy) e Charlie Heaton (Jonathan Byers). Nel cast anche Joe Keery (Steve) e Maya Hawke (Robin).