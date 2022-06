Ascolti Tv lunedì 27 giugno 2022, Isola dei Famosi 23.3%, Ben is back 13.3%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 27 giugno 2022. Chiude in bellezza la sedicesima edizione de L’Isola Dei Famosi che ha decretato la vittoria di Nicolas Vaporidis. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, il prime time

Su Rai 1 Ben is back ha registrato 2.144.000 telespettatori con 13.3%.

Su Rai 2 9-1-1 953.000 con 5.6%.9-1-1 Lone Star 880.000 con 5.6%. 953.000 con 5.6%.880.000 con 5.6%.

Su Rai 3 Report 1.365.000 spettatori con 8.5%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi è visto da 2.575.000 persone con 23.3%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica 648.000 spettatori con 5.2%.

Su Italia 1 Chicago P.D. 1.001.000 spettatori con 6.6%.

Su La 7 Yellowstone 289.000 spettatori con 2.2%.

Su Tv8 Gomorra la serie 300.000 spettatori con 2.1%

Su NOVE Viva l’Italia 404.000 persone con 2.7%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno, la fascia preserale Blob al 5.8%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.443.000-25%. Reazione a Catena 3.637.000-28.7%.

Su Rai 2 Blue Bloods 420.000-3.4%. Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 536.000-3.6%. Su Rai 3 TGR 1.906.000-14.1%. Blob 848.000 con 5.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.266.000-13.6%. Avanti un Altro! 1.989.000 -16.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 634.000 spettatori con 4.2%. Su Italia 1 CSI Miami 690.000 spettatori con 4.8%. Su Tv8 Home Restaurant 181.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 171.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, l’access prime time Otto e Mezzo al 7.4%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.100.000 telespettatori con 18.2%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 789.000 spettatori con 4.6%. Su Rai 3 Generazione bellezza 667.000-4.2%. Un Posto al Sole 1.255.000 – 7.4%. Su Canale 5 Paperissima sprint è visto da 3.027.000 persone con 17.9%. Su Rete 4 Controcorrente 793.000 con 4.8%; 773.000 con 4.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.330.000 spettatori con 7.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.268.000 spettatori con 7.4% Su NOVE Deal with it– Stai al Gioco 222.000 con 1.3%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 7.5%

Su Rai 1 Uno Mattina estate 709.000 -16.5%. Camper 1.308.000 con 13.8%.

Su Rai 2 Un Ciclone in Convento 172.000-3.3%; 347.000 -4%.

Su Rai 3 Agorà Estate 208.000- 5.3%. Agorà Extra Estate 185.000 –4.7%. Elisir-A Gentile Richiesta 146.000 – 3.6%.

Su Canale 5 Morning News 681.000-17.5%; 610.000-15.5%. Forum 1.310.000 con 19.2%.

Su Rete 4 Hazzard 118.000 spettatori con 3%

Su Italia 1 Sport Mediaset 908.000 spettatori con 7.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 278.000 con 5.6%; 370.000 con 3.8%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta al 19.2%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.588.000 telespettatori con 19.2%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici 296.000 spettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Overland 498.000 con 6.3%. Geo Magazine 766.000 con 8.8%.

Su Canale 5 Brave and Beautiful 1.536.000-19.1%. Rosamunde Pilcher: Una Causa Persa 1.009.000-12.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha registrato 733.000 telespettatori con 7.4%.

Su Italia 1 I Griffin 405.000 con 4.6%.NCIS Los Angeles 317.000-4%; 267.000-3.3%.

Su La 7 Eden 222.000 con 2.5% . Ustica – Tragedia nei Cielo 128.000 con 1.6%.

Ascolti Tv lunedì 20 giugno 2022, seconda serata

Via dalle Storie supera l’8%

Su Rai 1 Porta a Porta Speciale 368.000 spettatori con 6.1%.

Su Rai 2 Calcio totale 307.000 spettatori con 2.8%.

Su Rai 3 TG3 Speciale 476.000 spettatori con 5.1%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 600.000 telespettatori con 21.8%

Su Rete 4 Pensa in grande 139.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 ATM – Trappola Mortale 348.000 con 5.4%.