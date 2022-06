New Amsterdam 4: anticipazioni e trama della quarta puntata

Condividi su

Canale 5 propone in prima serata la quarta puntata di New Amsterdam 4. Anche questa settimana vengono proposti 3 episodi.

La quarta stagione del medical drama statunitense si compone di 22 episodi, suddivisi dalla rete in 7 serate. La durata di ciascun episodio è 45 minuti.

New Amsterdam 4: regia, protagonisti dove è girato

New Amsterdam è diretta da differenti registi. Tra questi Michael Slovis, Darnell Martin, Nick Gomez, Nestor Carbonell, Dinh Thai, Andrew Voegeli, Lisa Robinson e tanti altri.

I protagonisti della serie sono Ryan Eggold nel ruolo di Dr. Max Goodwin e Freema Agyeman che interpreta Dr. Helen Sharpe.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Le scene infatti sono state girate a New York, nel Bellevue Hospital e nel Kings County Hospital Center.

Le musiche sono di Craig Wedren. La fotografia è invece di Stuart Dryburgh e Andrew Voegeli.

New Amsterdam è prodotto da Mount Moriah in collaborazione con Pico Creek Productions e Universal Television.

New Amsterdam 4: trama quarta puntata

Nell’episodio Morire è la regola Helen e Max si stanno preparando per la loro già annunciata partenza per Londra e sono quasi pronti per raggiungere l’aeroporto. Al New Amsterdam però un pericoloso ed invasivo batterio si diffonde rapidamente tra le corsie dell’ ospedale. A causa dell’infezione molti pazienti perdono la vita e i due di conseguenza si ritrovano così obbligati a rimanere nel nosocomio.

Intanto Leila trova il coraggio per affrontare la dottoressa Bloom per quanto riguarda il segreto che le ha tenuto nascosto. Al dottor Froom invece è stato affidato un incarico delicato. Deve infatti riuscire a sostenere due genitori che hanno appena perso i loro figli.

New Amsterdam 4: trama Parlando di rivoluzione

Parlando di rivoluzione è il titolo del secondo episodio. La dottoressa Wilder riunisce i colleghi per discutere del futuro dell’ospedale. Vogliono rimanere tutti uniti per ribellarsi contro Veronica Fuentes che è la responsabile dell’ennesimo taglio al budget dell’ospedale.

La giusta occasione si presenta quando alla dottoressa Bloom non viene concessa la possibilità di operare un paziente al quale deve asportare un tumore. La dottoressa però decide di effettuare comunque l’intervento nascondendosi nell’obitorio.

Nel frattempo Max ed Helen sono riusciti a trasferirsi a Londra e stanno sistemando il loro nuovo appartamento. In Inghilterra lei viene nominata direttrice sanitaria del Centro Medico NHS Hampstead. Max invece, in attesa di ricevere l’abilitazione per poter lavorare, decide di rendersi utile occupandosi del centralino.

Trama terzo episodio

Nell’episodio Storie parallele Max fatica a trovare un lavoro in quanto a Londra non è conosciuto nell’ambiente. Ha inoltre paura che potenziali datori di lavoro possano chiedere le sue referenze a Veronica Fuentes, che lo metterebbero in cattiva luce. Intanto ad Helen è affidato il compito di scegliere un nuovo Vice Direttore Sanitario ma la decisione si rivela più complicata del previsto.

Il Dottor Floyd accetta di dare il cambio ad un collega per fornire assistenza a Malvo. La dottoressa Bloom invece deve occuparsi di un paziente con problemi cardiaci che però non riesce a rendersi conto delle sue reali condizioni di salute.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Ryan Eggold : Dr. Max Goodwin

: Dr. Max Goodwin Janet Montgomery : Dr. Lauren Bloom

: Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman : Dr. Helen Sharpe

: Dr. Helen Sharpe Jocko Sims : Dr. Floyd Reynolds

: Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine : Dr. Iggy Frome

: Dr. Iggy Frome Alejandro Hernandez : Casey Acost

: Casey Acost Anupam Kher: Dr. Vijay Kapoor

Dr. Vijay Kapoor Debra Monk : Karen Brantley

: Karen Brantley Megan Byrne : Gladys

: Gladys Christine Chang: Dr. Agnes Kao

Dr. Agnes Kao Em Grosland : infermiera Brunstetter

: infermiera Brunstetter Shiva Kalaiselvan : Leyla

: Leyla Matthew Jeffers : Dr. Mark Walsh

: Dr. Mark Walsh Olivia Khoshatefeh : Dr. Yasmin Turan

: Dr. Yasmin Turan Dierdre Friel: Ella

Ella Stacey Raymond : paramedico Whitaker

: paramedico Whitaker Margot Bingham : Evie

: Evie Mike Doyle: Martin McIntyre