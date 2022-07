New Amsterdam 4: anticipazioni e trama della quinta puntata

Condividi su

Oggi su Canale 5 in prima serata va in onda la quinta puntata di New Amsterdam 4, con tre nuovi episodi.

L’attuale stagione del medical drama statunitense è composta da 22 episodi, che Mediaset propone in 7 serate. La durata di ciascun episodio è 45 minuti.

New Amsterdam 4: regia, protagonisti dove è girato

La serie tv è diretta da molti registi. Tra questi Michael Slovis, Darnell Martin, Nick Gomez, Nestor Carbonell, Dinh Thai, Andrew Voegeli, Lisa Robinson e molti altri.

I protagonisti di New Amsterdam sono Ryan Eggold che interpreta Dr. Max Goodwin e Freema Agyeman nel ruolo di Dr. Helen Sharpe.

Le riprese di New Amsterdam si sono svolte interamente negli Stati Uniti. Le scene infatti sono state girate a New York, nel Bellevue Hospital e nel Kings County Hospital Center.

Le musiche sono di Craig Wedren. Stuart Dryburgh e Andrew Voegeli si sono invece occupati della fotografia.

New Amsterdam è prodotto da Mount Moriah in collaborazione con Pico Creek Productions e Universal Television.

New Amsterdam 4: trama quinta puntata

Nell’episodio La Famiglia, Helen ha un duro scontro con la madre che non perde occasione per denigrare il padre e criticarla in qualsiasi sua scelta. Colma di rabbia trova finalmente il coraggio di rinfacciarle tutti i torti subiti.

Nel frattempo al Pronto Soccorso viene ricoverata una famiglia che è vittima di un grave incidente stradale. Il padre è in condizioni critiche mentre la moglie è rimasta illesa nell’impatto. La loro bambina di quattro mesi però non riesce a smettere di piangere e i due genitori credono che sia affetta dalla stessa patologia di cui morì il fratellino.

Intanto Lauren si ritrova di fronte a Leyla, e pentita per i suoi atteggiamenti, le annuncia una decisione scioccante.

New Amsterdam 4: trama Uniti nella resistenza

Nell’episodio Uniti nella resistenza Vijay perde la vita e tutti i suoi amici si riuniscono per partecipare al suo funerale. Il Cappellano Alpert, dipendente del New Amsterdam, ha un improvviso attacco di cuore.

Max vorrebbe operarlo con urgenza ma deve fare i conti con le nuove direttive di Veronica Fuentes, che hanno apportato drastici tagli economici all’ospedale. Gli ex colleghi di Max intanto decidono di unirsi per schierarsi contro la Fuentes.

Trama terzo episodio

Ultimatum è il titolo del terzo episodio. Max chiede aiuto agli ex colleghi appena licenziati dal New Amsterdam perché ha una missione di compiere. Il suo intento è infatti di intrufolarsi nel Consiglio di Amministrazione per contrastare l’operato della Fuentes e tentare di farle perdere il posto. I suoi ex colleghi però non si dimostrano collaborativi perché rifiutano di prendere parte al suo piano.

Successivamente però sarà Reynolds, che non sopporta più l’arroganza di Fuentes, a far cambiare loro idea. Nel frattempo Reynolds riesce con difficoltà a mettersi in contatto con Helen, a causa del fuso orario e dei loro impegni lavorativi.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Ryan Eggold : Dr. Max Goodwin

: Dr. Max Goodwin Janet Montgomery : Dr. Lauren Bloom

: Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman : Dr. Helen Sharpe

: Dr. Helen Sharpe Jocko Sims : Dr. Floyd Reynolds

: Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine : Dr. Iggy Frome

: Dr. Iggy Frome Alejandro Hernandez : Casey Acost

: Casey Acost Anupam Kher: Dr. Vijay Kapoor

Dr. Vijay Kapoor Debra Monk : Karen Brantley

: Karen Brantley Megan Byrne : Gladys

: Gladys Christine Chang: Dr. Agnes Kao

Dr. Agnes Kao Em Grosland : infermiera Brunstetter

: infermiera Brunstetter Shiva Kalaiselvan : Leyla

: Leyla Matthew Jeffers : Dr. Mark Walsh

: Dr. Mark Walsh Olivia Khoshatefeh : Dr. Yasmin Turan

: Dr. Yasmin Turan Dierdre Friel: Ella

Ella Stacey Raymond : paramedico Whitaker

: paramedico Whitaker Margot Bingham : Evie

: Evie Mike Doyle infine è Martin McIntyre